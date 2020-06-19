В США умер сын Никиты Хрущева

В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, доктор технических наук Сергей Хрущев.
Как сообщает РБК, он умер 18 июня в городе Крэнстон, штат Род-Айленд. Причины смерти не раскрываются.
Как пишет "Медуза", в 1960-е годы Сергей Хрущев, который окончил Московский энергетический институт (МЭИ), работал в ОКБ Челомея, занимаясь разработкой баллистических ракет. Он получил Ленинскую премию и звание Героя Социалистического труда.
В 1991 году Сергей Хрущев перебрался в США, где читал лекции по приглашению Брауновского университета в Провиденсе. В 1999 году он стал гражданином США.
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