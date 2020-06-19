Президент провозгласит закон об административно-территориальной реформе

Сегодня, 19 июня, на пресс-конференции президент заявил, что реформа необходима, чтобы повысить потенциал самоуправлений, добиться, чтобы их население получало качественные и равноценные услуги. Реформа - в интересах всех жителей страны, поэтому она должна состояться, подчеркнул Левитс.

По словам президента, он хорошо осознает, что реформа - наболевшая проблема, которая касается почти каждого, но ее невозможно решить законом, который устроит всех.

Президент подчеркнул, что в результате АТР не должны исчезнуть местные сообщества. Государство должно создать условия, чтобы голоса местных сообществ были услышаны.

Левитс также подчеркнул, что подготовительный этап реформы был недостаточно продуман. Ради того, чтобы быстро принять закон, не был проведен тщательный анализ ситуации.

Левитс отметил, что в ходе регулярных встреч с людьми по всей Латвии выслушивает их мнения о политической ситуации, и с первых дней на посту президента он слышал критические замечания о реформе, опасения по поводу того, что будет игнорироваться мнение местных сообществ, о неизвестности, что ожидает края после реформы. Президент подчеркнул, что Сейм и правительство должны извлечь уроки из ошибок при обсуждении и разработке реформы и улучшить работу при подготовке других реформ.

Левитс отметил, что подготовительный этап реформы был недостаточно продуман. Ради того, чтобы быстро принять закон, не был проведен тщательный анализ ситуации, не была достаточно разработана концепция и обеспечен достаточный диалог с обществом, чтобы убедить людей в необходимости реформы.

Стремление законодателей политически "продавить" реформу вызвало столь же сильное сопротивление и эмоциональную решимость противостоять ей любой ценой. "В результате разногласия в ходе реформы стали очень острыми", - отметил президент.

В то же время президент отметил, что Сейм первоначальный законопроект об АТР значительно улучшил. Тем не менее законодатели могли быть более открыты к чаяниям людей, сказал Левитс.

Осознавая важность АТР для развития страны в долгосрочной перспективе, президент подал в Сейм свои предложения и замечания о правах местных сообществ и усилении культурно-исторической идентичности краев, и Сейм эти предложения принял во внимание.

В соответствии с предложением президента предусмотрено, что до 31 декабря этого года будет разработан законопроект о правах местных общин (городских и волостных) демократически избирать своих представителей и участвовать в рассмотрении вопросов местного значения.

Также учтено предложение президента о том, что принадлежность городов и волостей историческим областям Латвии - Видземе, Латгале, Курземе, Земгале и Селии - будет регулироваться отдельным законом, который также еще предстоит разработать.

По словам президента, АТР предопределит развитие Латвии на десятилетия. "Я выслушал мнения, аргументы и эмоциональные убеждения всех участвующих в реформе сторон. Я взвесил и оценил аргументы в пользу провозглашения закона и аргументы в пользу его передачи на повторное рассмотрение", - сказал президент.

Как сообщалось, Сейм утвердил закон об АТР 10 июня. Он предусматривает, что с 1 июля 2021 года в Латвии будет 42 самоуправления вместо 119 нынешних.

Руководители 46 самоуправлений обратились к президенту с просьбой приостановить АТР, которая сократит количество самоуправлений в Латвии в три раза. Самоуправления считают принятый закон некачественным, недостаточно аргументированным, а саму реформу - недемократичной.