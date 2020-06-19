Пт, 19.06.2020
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Госполиция просит помощи в поисках мужчины

ФОТО: Valsts policija

Валмиерский участок Госполиции ищет Марио Улпе 1964 года рождения, от которого начиная с 16 июня нет никаких вестей. 

Последнее известное местонахождение мужчины - Буртниекский край, Валмиерская волость, Валмиермуйжа. 

Приметы мужчины: рост 182 см, худощавое телосложение, короткие волосы с сединой в висках, носит очки. 

У него есть особая примета - татуировка на все тело - на ногах и руках. 

На нем были серо-зеленая спортивная обувь с ярко-оранжевой подошвой, черные брюки и майка, сарая куртка со светлыми полосами на рукавах. 

Госполиция просит внимательно посмотреть на фотографию и отозваться любого, кто может знать его возможное местонахождение. Звонить по номерам телефонов 28379439 и 110!

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