Госполиция просит помощи в поисках мужчины

Последнее известное местонахождение мужчины - Буртниекский край, Валмиерская волость, Валмиермуйжа.

Приметы мужчины: рост 182 см, худощавое телосложение, короткие волосы с сединой в висках, носит очки.

У него есть особая примета - татуировка на все тело - на ногах и руках.

На нем были серо-зеленая спортивная обувь с ярко-оранжевой подошвой, черные брюки и майка, сарая куртка со светлыми полосами на рукавах.

Госполиция просит внимательно посмотреть на фотографию и отозваться любого, кто может знать его возможное местонахождение. Звонить по номерам телефонов 28379439 и 110!