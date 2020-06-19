Юрий Дудь напомнил слова Путина и назвал голосование по Конституции РФ "позором"

"Голосование за поправки в Конституцию - это позор. Единственный смысл этого голосования - дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года", - написал Дудь.

Журналист добавил, что есть много причин, почему это голосование - это "очень плохо" и привел отрывок из пресс-конференции Путина в 2008 году, в котором, по мнению Юрия, политик сам все объяснил "лучше всех".

"С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию (...). Говорят, что самая большая зависимость - от власти. Я этого никогда не чувствовал", - говорил тогда Путин. Вот это видео:

Видео: Путин про 3 президентский срок, 2008 год

Сам журналист признался, что до сих пор не решил, как поступать с голосованием - бойкотировать его как "совершенно незаконное и фиктивое" или прийти и сказать "против".

Пост Юрий также сопроводил фотографией из Ярославской области (300 км от Кремля), на которой запечатлена залатанная дорога.

За три часа после публикации пост Юрия Дудя набрал более 400 тысяч лайков.

Напомним, голосование по реформе Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля. В числе самых обсуждаемых изменений - "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину еще дважды избираться на пост главы страны.