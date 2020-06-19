Пт, 19.06.2020
Голосование за поправки в Конституцию - это позор. Единственный смысл этого голосования - дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года. Юрий Дудь, журналист
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Юрий Дудь напомнил слова Путина и назвал голосование по Конституции РФ "позором"

Реклама в Москве, 19 июня 2020 года

ФОТО: AFP/SCANPIX

Журналист Юрий Дудь в социальной сети Instagram высказался касательно приближающегося в России голосования за поправки в Конституцию. Этот же пост он продублировал в своем Telegram-канале. Голосование Юрий назвал "позором" и добавил видео, в котором Владимир Путин в 2008 году обещал, что не станет баллотироваться на третий президентский срок.

"Голосование за поправки в Конституцию - это позор. Единственный смысл этого голосования - дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года", - написал Дудь.

Журналист добавил, что есть много причин, почему это голосование - это "очень плохо" и привел отрывок из пресс-конференции Путина в 2008 году, в котором, по мнению Юрия, политик сам все объяснил "лучше всех".

"С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию (...). Говорят, что самая большая зависимость - от власти. Я этого никогда не чувствовал", - говорил тогда Путин. Вот это видео:

Видео: Путин про 3 президентский срок, 2008 год 

Сам журналист признался, что до сих пор не решил, как поступать с голосованием - бойкотировать его как "совершенно незаконное и фиктивое" или прийти и сказать "против". 

Пост Юрий также сопроводил фотографией из Ярославской области (300 км от Кремля), на которой запечатлена залатанная дорога.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За три часа после публикации пост Юрия Дудя набрал более 400 тысяч лайков.

Напомним, голосование по реформе Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля. В числе самых обсуждаемых изменений - "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину еще дважды избираться на пост главы страны.

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