День рождения мог закончиться трагедией: в Эстонии компанию подростков на досках унесло в море

Около полудня в Центр тревоги поступило сообщение о сапсерферах, которые вышли в море и из-за ветра оказались слишком далеко от берега, сообщила пресс-секретарь полиции Кристи Райдла.

На вызов отреагировали катер Департамента полиции и погранохраны и Пиритаская спасательная команда. Они доставили на берег в общей сложности десять человек, в том числе восемь детей и двух взрослых тренеров, которых отнесло в море примерно на километр. Четверым участникам "заплыва" удалось самостоятельно добраться до берега. К счастью, никто не пострадал.

Полевой начальник Ида-Харьюского участка Кая Ранд сказала, что, по словам компании, выход в море планировался как часть празднования дня рождения. "Два тренера вышли в море с двенадцатью детьми, но попали под сильный ветер, и вода начала уносить их все дальше от пляжа", - сказала Ранд.

"Несмотря на инструктаж, задача взрослых все же заключается в том, чтобы оценить погодные условия. Сегодня, например, очень сильный ветер, и в таких условиях можно было бы подумать об отсрочке мероприятия", - добавила она.