Американский суд разрешил опубликовать мемуары бывшего советника Трампа

Вместе с тем федеральный судья отметил, что впоследствии Болтон может понести административную и, возможно, уголовную ответственность, поскольку ставит под удар национальную безопасность США.

"Если он прав, и книга не содержит секретной информации, он сохраняет [право на получение процента с прибыли от продаж книги]; но если он неправ, то может потерять свою прибыль от сделки и подвергнуться уголовной ответственности", — заявил судья.

Ранее сообщалось, что во вторник прокурор попросил федеральный суд Вашингтона временно запретить публикацию книги, заявив, что она содержит конфиденциальную информацию. Администрация Дональда Трампа утверждает, что в книге экс-советника президента США содержатся секретные сведения, а сам советник не согласовал содержание с властями. Болтон в свою очередь заявляет, что секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал убрать из мемуаров нелестные высказывания о Трампе.