У шести сотрудников штаба Трампа был диагностирован Covid-19

Все шестеро сотрудников были задействованы в подготовке арены предвыборного митинга в Талсе, Оклахома.

Заболевшие находятся на карантине, никто из зараженных или контактировавших с ними людей не будет присутствовать на митинге, подчеркнул представитель штаба.

Мероприятие, запланированное на сегодня в Талсе, станет первым митингом Трампа с начала пандемии Covid-19. Ожидается, что это будет крупнейшее закрытое публичное мероприятие с марта.