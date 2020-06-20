Вс, 21.06.2020
Если бы мы знали в 90-х, во что Лукашенко превратит страну, мы бы никогда за него не голосовали. Я думаю, мир ему не простит. Протестующая пенсионерка из Минска

У шести сотрудников штаба Трампа был диагностирован Covid-19

ФОТО: SIPA/Scanpix

Коронавирус нового типа выявлен у шести сотрудников штаба президента США Дональда Трампа, задействованных в подготовке арены предвыборного митинга, сообщил директор по коммуникациям кампании Тим Мурто.

Все шестеро сотрудников были задействованы в подготовке арены предвыборного митинга в Талсе, Оклахома. 

Заболевшие находятся на карантине, никто из зараженных или контактировавших с ними людей не будет присутствовать на митинге, подчеркнул представитель штаба.

Мероприятие, запланированное на сегодня в Талсе, станет первым митингом Трампа с начала пандемии Covid-19. Ожидается, что это будет крупнейшее закрытое публичное мероприятие с марта.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ