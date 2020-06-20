У шести сотрудников штаба Трампа был диагностирован Covid-19

Коронавирус нового типа выявлен у шести сотрудников штаба президента США Дональда Трампа, задействованных в подготовке арены предвыборного митинга, сообщил директор по коммуникациям кампании Тим Мурто.
Все шестеро сотрудников были задействованы в подготовке арены предвыборного митинга в Талсе, Оклахома.
Заболевшие находятся на карантине, никто из зараженных или контактировавших с ними людей не будет присутствовать на митинге, подчеркнул представитель штаба.
Мероприятие, запланированное на сегодня в Талсе, станет первым митингом Трампа с начала пандемии Covid-19. Ожидается, что это будет крупнейшее закрытое публичное мероприятие с марта.
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