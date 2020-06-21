Созданные латвийским художником шляпы заинтересовали стилиста Бейонсе

Каспарс в подкасте "I'mperfekt piektdiena" признался, что прибывает в состоянии "шока", а от произошедшего у него "глаза на мокром месте".

После посещения программы Personība, в которой Кашерс рассказал, что его мечтой является создание шляпы для певицы Бейонсе, ему написала женщина, у которой есть контакты стилиста Бейонсе.

ФОТО: instagram/kasher_bb

"Я нашел контакты этого человека в Instagram, сначала просто подписался на него, но ничего не писал. Но вскоре он сам мне написал. (..) Я отбросил стеснительность в сторону и ответил, что мечтаю сделать шляпу для Бейонсе. Он сказал - пришли свое предложение. Тогда я поднял на ноги всю команда (..) Сделал предложение, но там так - чтобы добраться до самого стилиста, нужно "пробиться" через его двух ассистентов. (...) В конечном итоге я отправил три шляпы в Лос-Анджелес. Стилист был в шоке. Ему понравилось качество.

Он сказал - безусловно мы будем сотрудничать!

Как-то он мне написал в Instagram: "It's urgent! (Это срочно!). Нам нужно обязательно созвониться. Это мой номер, позвони мне!"

Мы разговаривали минут 20, и то, о чем мы говорили - пусть это останется в секрете!

Единственное, что я могу сказать, что после этого разговора я понял, что следующей мое предложение будет рассматривать сама Бейонсе!" - рассказал Кашерс.