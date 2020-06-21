Вс, 21.06.2020
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В Германии прошли массовые беспорядки: разграблены магазины, ранены полицейские

Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: INA FASSBENDER/AFP

В Штутгарте в ночь на воскресенье, 21 июня, сотни хулиганов, передвигавшихся малыми группами, устроили погром в центре города. В результате беспорядков пострадали несколько полицейских, сообщает DW.

По словам пресс-секретаря полиции Штутгарта, беспорядки начались около полуночи, ранним утром 21 июня "ситуация полностью вышла из-под контроля". Чтобы навести порядок в городе, в Штутгарт были переброшены силы полиции со всей федеральной земли Баден-Вюртемберг, сообщает агентство dpa. "Это было настоящее бесчинство", - заявил представитель полиции

На видеозаписях, курсирующих в соцсети Twitter, видно, как молодые люди разбивают ногами витрины магазинов и вырывают из мостовой булыжники. По информации агентства dpa, хулиганы также растаскивали товары из разгромленных магазинов.

Основные события разворачивались на площади Шлосплатц и улице Кёнигсштрассе. К утру 21 июня беспорядки утихли, однако полиция продолжала работать в усиленном составе.

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