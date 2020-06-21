Латвийское предприятие построило самый высокий кирпичный жилой дом в Великобритании

Проект KeyBridge расположен в в престижном районе Лондона Воксхолл. В рамках проекта возводилось два жилых дома - 22-этажный KeyBridge House и 37-этажный KeyBridge Lofts. Последний стал самым высоким на настоящий момент кирпичным жилым домом в Соединенном Королевстве.

ФОТО: Пресс-фото

В двух зданиях вместе предусмотрено 470 новых квартир разных размеров - от небольших типа "студио" до просторных четырехкомнатных квартир класса люкс, а также "петхаусов".

ФОТО: Пресс-фото

"Проект был успешно реализован в срок, в рамках бюджета и в соответствии со всеми критериями качества. Мы начали работать над проектом в 2017 году. Год ушел на проектирование, еще один год понадобился для монтажа. Хотя объект расположен в Лондоне, большая часть работ была выполнена в Латвии - проектирование было выполнено в Риге, а производство было осуществлено на заводе Skonto Plan в Тукумсе. В общей сложности на проект KeyBridge мы отвезли полторы тысячи элементов фасада", - рассказал генеральный директор Skonto Plan Раймонд Фрейманис.

Предприятие Skonto Plan за реализованные в предыдущие годы проекты уже получило несколько наград на международных конкурсах, в том числе серебряную награду за дизайн фасада на престижной британской церемонии What House? Awards 2017, в свою очередь в Латвии была получена награда на смотре "Лучшее строение года в Латвии 2017" как за второе лучшее строение за рубежом.