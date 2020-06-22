Госконтроль: президентскому совету LDz за 9 лет необоснованно выплатили 1,63 млн евро

В сообщении сказано, что в течение девяти лет - с сентября 2010 года по октябрь 2019 года - в LDz работал президентский совет, который являлся "структурным подразделением, которому искусственно были предоставлены функции правления капитального общества, то есть обязанности президентского совета уже входили в компетенцию правления капитального общества, за что члены правления получали вознаграждение".

Аудиторы Госконтроля считают, что с момента создания президентского совета все выплаченные его членам средства в размере 1,63 млн евро, в том числе заработные платы и компенсации при окончании трудовых отношений, были выплачены необоснованно.

Таким образом не соблюдалось требование закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица, предусматривающее законное и целесообразное использование средств капитального общества.

Также Госконтроль подчеркивает, что Министерство сообщения долгое время поддерживало существование искусственно созданного подразделения LDz.

Однако 17 октября 2019 года правление LDz приняло решение о прекращении существования президентского совета. Госконтроль подчеркнул важность инициативы министра сообщения Талиса Линкайтса, который 20 января этого года обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением, на основании которого был начат уголовный процесс о создании, возможно, незаконного структурного подразделения LDz и убытках, нанесенных в течение девяти лет его существования.