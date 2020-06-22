Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян с годовщиной начала войны

Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" всех россиян с годовщиной начала Великой Отечественной войны. Он назвал сегодняшний день "торжественным и скорбным". Его слова приводит "Эхо Москвы".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил перед главным храмом Вооруженных сил России 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Он поздравил россиян.
"Пусть Господь преклонит милость Свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю", – сказал Кирилл.
Он также обратился к президенту Путину и поблагодарил его "за труды".
На мероприятии также присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу.
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