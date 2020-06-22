Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян с годовщиной начала войны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил перед главным храмом Вооруженных сил России 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Он поздравил россиян.

"Пусть Господь преклонит милость Свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю", – сказал Кирилл.

Он также обратился к президенту Путину и поблагодарил его "за труды".

На мероприятии также присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу.