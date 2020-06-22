Пн, 22.06.2020
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Недалеко от Стоунхэнджа обнаружили глубокие шахты. Это дает доступ к неизвестной ранее информации

Стоунхендж

ФОТО: TOBY MELVILLE / REUTERS

Археологи из нескольких британских университетов обнаружили недалеко от Стоунхэнджа круг из глубоких шахт, которые были построены в тот же период, что и само сооружение – около 4,5 тыс. лет назад. Об этим пишет Reuters.

Памятник представляет вырытые вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа, шахты. Диаметр образованного шахтами круга составляет 2 километра, каждой шахты - свыше 10 метров, их глубина достигает пять метров. В общей сложности обнаружено 20 шахт.

Анализ взятых в шахтах пород дает доступ к неизвестной ранее информации о ландшафте и этой местности на протяжении последних 4000 лет.

Ученые также рассчитывают больше узнать о верованиях и жизни строителей Стоунхенджа. Исследователи полагают, что шахты ограничивали священную связанную со строящимся кольцом мегалитов зону.

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