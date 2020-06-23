Как красиво убрать волосы в жару, или Прически этого лета

Это лето неожиданно успело поразить нас обилием солнца и жарой, и это, возможно, только начало. Harper's Bazaar рассказал о самых стильных и в то же время невероятно удобных прическах для жаркого лета.
Вариант, показанный на Хейли Бибер, - идеальное решение для тех, кто не может представить себя без распущенных волос.
Пряди от лица можно убрать назад при помощи заколки или резинки. Также вы можете гладко зачесать волосы с помощью небольшого количества средства для укладки.
Обладательницам густых и длинных волос предлагается конский хвост.
Вы можете поиграть с высотой и пробором. Использовать можно тонкую резинку в тон или, наоборот, яркий платок, который отлично дополнит летний образ.
Гладкий пучок с двумя одинокими прядями у лица выбирает певица Дуа Липа.
Стильно, практично и очень удобно. Чтобы такая прическа держалась, нужно взять небольшое количество средства для укладки и заколки-невидимки. Такой пучок подойдет как для прогулки на пляже, так и для офиса.
Предыдущий вариант может не подойти обладательницам тонких вьющихся волос. У Джиджи Хадид есть вариант и для них!
Полностью гладкая прическа. Хватит того, что вы уложите волосы с утра, и до самого вечера сможете позабыть обо всех хлопотах, связанных с волосами.
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