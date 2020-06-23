Как красиво убрать волосы в жару, или Прически этого лета

Вариант, показанный на Хейли Бибер, - идеальное решение для тех, кто не может представить себя без распущенных волос.

Пряди от лица можно убрать назад при помощи заколки или резинки. Также вы можете гладко зачесать волосы с помощью небольшого количества средства для укладки.

Обладательницам густых и длинных волос предлагается конский хвост.

Вы можете поиграть с высотой и пробором. Использовать можно тонкую резинку в тон или, наоборот, яркий платок, который отлично дополнит летний образ.

Гладкий пучок с двумя одинокими прядями у лица выбирает певица Дуа Липа.

Стильно, практично и очень удобно. Чтобы такая прическа держалась, нужно взять небольшое количество средства для укладки и заколки-невидимки. Такой пучок подойдет как для прогулки на пляже, так и для офиса.

Предыдущий вариант может не подойти обладательницам тонких вьющихся волос. У Джиджи Хадид есть вариант и для них!

Полностью гладкая прическа. Хватит того, что вы уложите волосы с утра, и до самого вечера сможете позабыть обо всех хлопотах, связанных с волосами.