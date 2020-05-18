Ее тело критикуют всегда: "слишком фигуристая", но одна из самых дорогих моделей - Джиджи Хадид

Джиджи Хадид является одной из самых востребованных моделей мира: дизайнеры готовы с руками оторвать ее для своих показов. А лицо девушки частенько появляется на обложках модных изданий. Но так было не всегда, рассказывает "Чемпионат".

Джелена Нура "Джиджи" Хадид (25) - американская модель палестинского происхождения. Является одной из самых высокооплачиваемых моделей мира и лицом нескольких линий Tom Ford, а также моделью Victoria’s Secret. Названа Международной моделью на церемонии Fashion Awards 2016 года.

Хадид является примером для множества людей. Помимо основной работы девушка открыто рассказывает о проблемах, связанных со здоровьем. У Джиджи болезнь Хасимото - аутоимунное заболевание щитовидной железы, которое способно вызывать депрессию, усталость и набор веса. Кроме того, модель борется за права мусульман, ведь ее папа - палестинец. И это не все: Джиджи защищает свободы женщин и помогает детям совместно с международной организацией Unicef. Джиджи полюбили не только в мире моды, но и за его пределами.

"Люди были жестоки и говорили, что мое тело не подходит для подиума"

Несмотря на всеобщую любовь во всем мире, всегда находятся (и находились) те, кто критикует девушку. Если говорить о начале ее модельной карьеры, то дизайнеры считали тело Джиджи "слишком фигуристым" и не подходящим под модельные стандарты. Округлые ягодицы и бедра, пышная грудь на модных показах были никому не интересны.

Ко всему прочему, будучи подростком, Джиджи была капитаном волейбольной команды, и планировала она связать свою жизнь именно со спортом. Как видите, у жизни на нее были другие планы. В начале карьеры от спорта у звезды осталось достаточно спортивное и рельефное тело, что также не сильно нравилось дизайнерам.

Жан-Поль Готье, проложивший девушке путь к славе

Французский модельер Жан-Поль Готье был первым, кто не побоялся показать привлекательную фигуру Джиджи.

"А Жан-Поль не только выпустил меня на подиум в 2015-м, но и надел на меня наряд, который мало что прикрывал. Меня и другие дизайнеры задействовали в своих шоу, но при этом укутывали с ног до головы. Жан-Поль же хотел, чтобы я сияла на подиуме, для меня, молодой модели, это очень много значило", - признавалась Хадид в одном из своих последних интервью изданию i-D Magazine.

"Раньше было лучше"

Уже будучи знаменитой, Джиджи так же продолжает получать критику в свой адрес. В частности, пользователи Instagram нередко спешат оставить злые комментарии относительно ее веса и внешнего вида. Однако, к слову, в начале карьеры ей намекали на недостаточную худобу, а теперь упрекают в излишней.

"Почти все плохое, что мне пишут в интернете, это просто чепуха, но она все равно может ранить. (...) Если бы я могла выбирать, я бы хотела вернуть те попу и грудь, которые были у меня пару лет назад. Но нет смысла вспоминать прошлое и жалеть. Я любила свое тело тогда и свое новое тело тоже люблю. Я понимаю, что мое тело будет расти и меняться, но каким бы оно ни было, оно все равно будет красивым", - приводит издание слова Джиджи в интервью журналу Harper’s Bazzar в 2018 году.

Как в начале карьеры, так и сейчас Джиджи стойко терпит невзгоды и критику. Хадид отмечает, что если тебя оскорбляют, то не потому, что с тобой что-то не так.

Все совсем иначе: что-то не так с теми, кто этим занимается.

Джиджи Хадид рассказала о беременности

Прокомментировала девушка и новость о своей беременности - в ближайшие месяцы ее тело круто изменится.

"Я становлюсь старше, хочу однажды завести семью и не знаю, всегда ли буду работать моделью. Мне нравится творческая сторона моды, она приносит удовлетворение. Я работаю с людьми, которые делают меня счастливой. Но кто знает, возможно, однажды я буду домохозяйкой на полной ставке!" - призналась Хадид.

С декабря 2019 года Хадид встречается с экс-участником группы One Direction Зейном Маликом; они сходились и расставались несколько раз начиная с конца 2015 года. 30 апреля 2020 года появилась новость, что пара ожидает появления своего первенца.