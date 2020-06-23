Вт, 23.06.2020
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На российской станции в Антарктиде произошел пожар. Сгорели несколько помещений

Российская станция в Антарктиде. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Антарктиде на российской станции "Мирный" в воскресенье, 21 июня, произошел пожар.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на информацию Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, сгорели радиорубка, метеорологический кабинет и несколько лабораторий. Из-за ветра пламя перекинулось на кают-компанию, однако помещение удалось потушить.

Люди в огне не пострадали, персонал был эвакуирован.

Всего на станции находятся 23 человека, 11 из них жили в сгоревшем помещении. Их обеспечили одеждой и расселили по другим помещениям.

На станции ведется ликвидация последствий пожара, налажена связь.

"Мирный" - первая станция СССР в Антарктиде, она была открыта в 1956 году. Ближайшая к ней антарктическая станция "Дейвис", принадлежащая Австралии, находится в 680 километрах.

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