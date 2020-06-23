На российской станции в Антарктиде произошел пожар. Сгорели несколько помещений

В Антарктиде на российской станции "Мирный" в воскресенье, 21 июня, произошел пожар.
Как сообщает "Медуза" со ссылкой на информацию Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, сгорели радиорубка, метеорологический кабинет и несколько лабораторий. Из-за ветра пламя перекинулось на кают-компанию, однако помещение удалось потушить.
Люди в огне не пострадали, персонал был эвакуирован.
Всего на станции находятся 23 человека, 11 из них жили в сгоревшем помещении. Их обеспечили одеждой и расселили по другим помещениям.
На станции ведется ликвидация последствий пожара, налажена связь.
"Мирный" - первая станция СССР в Антарктиде, она была открыта в 1956 году. Ближайшая к ней антарктическая станция "Дейвис", принадлежащая Австралии, находится в 680 километрах.
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