На российской станции в Антарктиде произошел пожар. Сгорели несколько помещений

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на информацию Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, сгорели радиорубка, метеорологический кабинет и несколько лабораторий. Из-за ветра пламя перекинулось на кают-компанию, однако помещение удалось потушить.

Люди в огне не пострадали, персонал был эвакуирован.

Всего на станции находятся 23 человека, 11 из них жили в сгоревшем помещении. Их обеспечили одеждой и расселили по другим помещениям.

На станции ведется ликвидация последствий пожара, налажена связь.

"Мирный" - первая станция СССР в Антарктиде, она была открыта в 1956 году. Ближайшая к ней антарктическая станция "Дейвис", принадлежащая Австралии, находится в 680 километрах.