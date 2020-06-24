Борис Немцов выиграл в ЕСПЧ посмертно дело против России

Суд в Страсбурге обязал Россию в течение трех месяцев выплатить Жанне Немцовой как правопреемнику по делу отца 20 800 евро - в том числе 12 994 евро в качестве компенсации издержек и 7800 евро в качестве возмещения морального ущерба.

В иске, который в ЕСПЧ подал в 2010 году Борис Немцов, указывалось, что выплата 12 994 евро необходима, чтобы возместить сумму, которую ранее суд в РФ взыскал с него в пользу Лужкова. В деле, которое экс-мэр Москвы выиграл в России в 2009 году, были нарушены права Немцова, а также газеты "Коммерсант" и журналистки Марии-Луизы Тирмастэ на свободу выражения мнения, считает ЕСПЧ.

В 2009 году Лужков, занимавший пост мэра Москвы, подал в суд иск о защите чести и достоинства против политика Бориса Немцова, а также "Коммерсанта" и Тирмастэ. Причиной послужила статья в "Коммерсанте" о книге "Лужков: итоги", написанной Немцовым в соавторстве с Владимиром Миловым. Лужкова возмутила приведенная в статье фраза Немцова, в которой он назвал тогдашнего мэра Москвы "вором и коррупционером". 30 ноября 2009 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал в пользу Лужкова 500 тысяч рублей. В феврале 2010 года Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Жанна Немцова переведет выигранные средства в Фонд Бориса Немцова

В беседе с DW Жанна Немцова выразила уверенность в том, что Россия выплатит компенсацию, добавив, что полученные средства, после погашения судебных издержек, будут переведены в Фонд Бориса Немцова. Она отметила, что если Россия до сих пор выплачивала компенсации в соответствии с решениями ЕСПЧ, то данные судом рекомендации она "в основном" не выполняла, продолжая "двигаться семимильными шагами... в сторону неправого государства". Говоря о книге "Лужков: итоги", дочь убитого оппозиционера назвала ее "одним из уникальных докладов", который, по ее предположению, привел к уходу Лужкова с поста мэра Москвы.

"Да, европейское правосудие небыстрое - но и неотвратимое, - написал на своей странице в Facebook адвокат Прохоров. - Европейский суд, как мы и ожидали, признал правоту Бориса Немцова в его споре с Юрием Лужковым - о чем мы всегда говорили в наших судебных баталиях еще в 2009 - 2010 гг.".

Убийство Бориса Немцова

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены. Имя политика увековечено в названиях улиц и площадей в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге.