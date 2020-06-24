Поездки в Великобританию возобновились, но есть важное условие

Прежде всего стоит помнить, что, отправляясь в Великобританию, необходимо на 14 дней самоизолироваться, поэтому заранее в интернете необходимо заполнить специальную анкету, отметив адрес, где остановится прибывающий.

Если такой анкеты нет, предусмотрен штраф в размере около 100 евро.

Компания Krūzo регулярно перевозит в Англию не только посылки, но и людей.

"Поездка была легкой, ночью сложнее, спать сложнее, но в целом все прошло легко и весело", - рассказала одна из пассажирок.

"Через границы, по сравнению с тем, как было, сейчас стало лучше проезжать. Нет строгого приграничного контроля, хотя на границе с Англией стало все сложнее в связи с этими анкетами, которые надо заполнять. Надо заполнить, надо предъявить. В порту Франции у нас проверили, въезжая в Англию снова проверили.

А в Польше нет больше проверок, как и обещали, в Литве тоже нет - там мы ехали свободно", - рассказала водитель одного их бусиков компании Krūzo Ивия Семенова.

"Паспорт требовали, и распечатку, где в Англии живешь, где в Латвии. И тому подобное - из-за эпидемии", - добавил один из пассажиров Модрис Бауманис.

Отправляясь в Великобританию, необходимо заполнить особую анкету, в которой надо указать, где прибывший проведет самоизоляцию в 14 дней. Исключение составляют представители отдельных профессий и перевозчики, добавили в сюжете.

"Мы уже две недели возим людей с этими анкетами, и, насколько я знаю, никого пока полиция не проверяла на месте. Но, возможно, это лишь вопрос времени. Или эта анкета им нужна для других целей", - поделилась Ивия Семенова.

В сюжете отметили, что за посылку весом 20 кг компания запрашивает 35 евро, а для пассажиров поездка продолжительностью в два дня стоит 180 евро, что вместе с разрешенным багажом в 40 кг гораздо выгоднее, чем на самолете, по крайней мере сейчас.