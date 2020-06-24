Утопленник в городском канале Риги и не только: как прошло Лиго для спасателей

В Терветском крае в озере найдено тело человека, которого искали еще с воскресенья. Утонувший находился в озере на глубине 2-3 метров.

В 15:21 было найдено тело человека в городском канале Риги, а в 15:46 - в озере в Лудзенском крае.

В 7:34 спасатели получили вызов на Кишэзерс, где тонул человек. До их прибытия тонувшего из воды вытащил рыболов.

В VUGD также отметили, что на Лиго получили в пять раз больше ложных вызовов, чем обычно. За последние сутки таковых было 56.

Как и в другие годы, поступали сообщения о дыме или огне, когда люди думали, что это пожар. Когда пожарные приезжали на место происшествия, оказывалось, что местные просто разожгли костер.