На парад в Москву прибыл Александр Лукашенко, но все женское внимание украл его сын

В среду, 24 июня, в Москве прошел парад Победы. Его посетил и президент Беларуси Александр Лукашенко, который прибыл в столицу России со своими сыновьями - Виктором, Дмитрием и Николаем.
Стоит отметить, что в сети многие отметили именно младшего - Николая. Все благодаря его внешности.
Примечательно, что именно Николай расположился в одном ряду с отцом, а также Владимиром Путиным, а его старшие братья - Виктор и Дмитрий - сидели на трибуне выше.
Приводим некоторые реакции в сети:
Привет— 🐄💨 (@sevaorlasvegas) June 24, 2020
Меня зовут Чэд Лукашенко pic.twitter.com/NJHo8NSJqp
Коля Лукашенко такой красивый— see you again (@not_a_babadook) June 24, 2020
ведущая: а вот на трибунах сидят и президенты— 💡g0lden ананас💡хршнкй члн чнгк (@KMirrou) June 24, 2020
камера: *показывает лукашенко и путина*
я: *пялюсь на сына лукашенко*
всем хорошего дня!!— нёна ♡ (@alyosssha) June 24, 2020
смотрю прямой эфир парада и замечаю сына лукашенко
сижу 😳😳😳
Коля Лукашенко в Москве.— Фиеста Барсиковна (@nataliasatir) June 24, 2020
Девочки, действуйте!
просто напоминаю, что Николаше Лукашенко всего 15 лет pic.twitter.com/92GLGcKmxv— мелани хейл (@lanamelaniehale) June 24, 2020
Ой, девочки,сын Лукашенко такой краш— ✧ᴛᴀᴋᴀᴍᴇ ʏᴜɪᴋᴏ✧[🦋] (@TakameYuiko) June 24, 2020
Коля Лукашенко мой краш— кортизолушка (@taohuyao) June 24, 2020
Поехал с папой на парад в Москву. Теперь я краш всея Руси. pic.twitter.com/gWr6W65JLY— Грустный Коленька (@sadmikalai) June 24, 2020
Если вы не понмаете, о чем последние три поста, поясняем: краш - это тайный объект обожания. И на всякий случай - последний пост принадлежит подражателю Николая, а не ему самому.
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