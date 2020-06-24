Ср, 24.06.2020
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На парад в Москву прибыл Александр Лукашенко, но все женское внимание украл его сын

Александр Лукашенко и его сын Николай

ФОТО: AFP/SCANPIX

В среду, 24 июня, в Москве прошел парад Победы. Его посетил и президент Беларуси Александр Лукашенко, который прибыл в столицу России со своими сыновьями - Виктором, Дмитрием и Николаем. 

Стоит отметить, что в сети многие отметили именно младшего - Николая. Все благодаря его внешности.

Примечательно, что именно Николай расположился в одном ряду с отцом, а также Владимиром Путиным, а его старшие братья - Виктор и Дмитрий - сидели на трибуне выше.

Приводим некоторые реакции в сети:

Если вы не понмаете, о чем последние три поста, поясняем: краш - это тайный объект обожания. И на всякий случай - последний пост принадлежит подражателю Николая, а не ему самому. 

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