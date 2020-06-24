На парад в Москву прибыл Александр Лукашенко, но все женское внимание украл его сын

Стоит отметить, что в сети многие отметили именно младшего - Николая. Все благодаря его внешности.

Примечательно, что именно Николай расположился в одном ряду с отцом, а также Владимиром Путиным, а его старшие братья - Виктор и Дмитрий - сидели на трибуне выше.

Приводим некоторые реакции в сети:

Привет

Меня зовут Чэд Лукашенко pic.twitter.com/NJHo8NSJqp — 🐄💨 (@sevaorlasvegas) June 24, 2020

Коля Лукашенко такой красивый — see you again (@not_a_babadook) June 24, 2020

ведущая: а вот на трибунах сидят и президенты

камера: *показывает лукашенко и путина*

я: *пялюсь на сына лукашенко* — 💡g0lden ананас💡хршнкй члн чнгк (@KMirrou) June 24, 2020

всем хорошего дня!!



смотрю прямой эфир парада и замечаю сына лукашенко



сижу 😳😳😳 — нёна ♡ (@alyosssha) June 24, 2020

Коля Лукашенко в Москве.

Девочки, действуйте! — Фиеста Барсиковна (@nataliasatir) June 24, 2020

просто напоминаю, что Николаше Лукашенко всего 15 лет pic.twitter.com/92GLGcKmxv — мелани хейл (@lanamelaniehale) June 24, 2020

Ой, девочки,сын Лукашенко такой краш — ✧ᴛᴀᴋᴀᴍᴇ ʏᴜɪᴋᴏ✧[🦋] (@TakameYuiko) June 24, 2020

Коля Лукашенко мой краш — кортизолушка (@taohuyao) June 24, 2020

Поехал с папой на парад в Москву. Теперь я краш всея Руси. pic.twitter.com/gWr6W65JLY — Грустный Коленька (@sadmikalai) June 24, 2020

Если вы не понмаете, о чем последние три поста, поясняем: краш - это тайный объект обожания. И на всякий случай - последний пост принадлежит подражателю Николая, а не ему самому.