Спецэффекты и "столица родины" Лукашенко: на Красной площади прошел парад Победы

Мероприятие было приурочено к 75-й годовщине парада Победы, который был проведен в июне 1945 года по приказу Иосифа Сталина.

Как сообщает "Медуза", в нем приняли участие 14 тысяч военнослужащих, 234 единиц боевой техники, 75 самолетов и вертолетов. Парад продолжался 1 час 15 минут. "Радио Свобода" отмечает, что в авиационной части парада приняли участие пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Завершили парад штурмовики Су-25 - они окрасили небо в цвета российского триколора.

Русская служба BBC пишет, что на параде по традиции были показаны несколько новых видов военной техники: Т-90М - это новая модификацию основного боевого танка Т-90, а также Т-80БВМ - также новая модификация боевой машины, построенной еще в СССР. Впервые был показан и зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" - зенитная САУ, добавляет BBC.

Ранее власти призвали москвичей остаться в день парада дома и посмотреть его по телевизору.

Примечательно, что впервые во время парада использовали спецэффекты.

Так, во время трансляции показали, как камера залетает в дуло компьютерного танка. Потом показали второй впечатляющий момент: камера вылетала из турбины истребителя. Вот как это все выглядело:

"Радио Свобода" отмечает, что накануне пресс-секретарь президента России Владимир Песков назвал зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на празднование 75-летия Победы.

В списке всего семь руководителей стран-членов ООН - это президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Александр Лукашенко и Владимир Путин на параде в Москве ФОТО: Reuters/ScanPix

Также приезд подтвердили президенты самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии - эти республики признаны Россией как суверенные государства, но подавляющее большинство стран мира считают их частью Грузии. Ожидался также член коллективного президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

"Медуза" подсчитала, что пять лидеров стран, приглашенных на парад Победы в Москве, не смогли посетить его по разным причинам:

премьер Армении и президент Азербайджана не поехали из-за пандемии коронавируса;

глава Туркменистана отказался ехать, чтобы по возвращении не отмечать свой день рождения на самоизоляции;

президент Хорватии не поехал в Москву из-за поломки самолета;

президент Киргизии приехал, но не смог пойти на парад из-за коронавируса у членов его делегации.

Зато, как отмечает издание, президент Беларуси Александр Лукашенко после парада недолго пообщался с участниками торжеств на Красной площади. Военные поблагодарили лидеров стран, прибывших в Москву, после чего Лукашенко ответил:

"В столицу родины приехали. Победим, выстоим. Не болейте".

Известно, что в московском параде приняли участие военные Китая, Сербии, Монголии, а также стран бывшего СССР: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Всех участников обещали проверить на коронавирус, а зарубежных гостей - даже дважды.

Галерея: Парад на Красной площади в Москве