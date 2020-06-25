В России начинается голосование по поправкам в Конституцию и "обнулению" Путина

Голосование о поправках в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Такое решение было принято, чтобы минимизировать риск заражения Covid-19 на участках.

1 июля будет объявлено в России выходным днем.

Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн. Для этого до 21 июня нужно было подать соответствующее заявление на портале "Госуслуги", жители Москвы могли сделать это и через портал mos.ru.

При этом в среду, 24 июня, эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин обратил внимание на то, что в Троицком районе Москвы на электронное голосование записались аномальное число граждан.

Он указал, что на четырех участках в Троицке на электронное голосование записались больше людей, чем позволяет нормативная численность избирателей - при норме в три тысячи человек на электронное голосование записались 7296, 4027, 3567 и 3565 человек. С этих же участков еще сотни людей записались на голосование "по месту пребывания".

При этом в целом в Троицке доля людей, записавшихся на электронное голосование, примерно равна средней по Москве, а "аномалия" достигается за счет нескольких рекордных участков. В избиркоме аномальное число заявок на онлайн-голосование объяснили "техническим сбоем".

Как ранее сообщал "Дождь", в Москве предлагают деньги за регистрацию на mos.ru для онлайн-голосования и голос в поддержку поправок. Для этого раздают десятки сим-карт и рассылают базы с персональными данными московских пенсионеров.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что не исключает, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения будут приняты в российской Конституции.