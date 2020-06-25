Чт, 25.06.2020
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"Вез детей купаться". В Эстонии в шестиместном микроавтобусе ехали 29 человек

Пограничники. Фото иллюстративное.

ФОТО: Марко Саарм

В совершавшем подозрительные маневры шестиместном микроавтобусе эстонские пограничники обнаружили 29 человек, пишет Rus.Postimees.

23 июня после обеда пограничники заметили в деревне Плийа Выруского уезда совершавший подозрительные маневры микроавтобус Mercedese, водитель которого проигнорировал и знак "Стоп" и требование пограничников остановиться.

Через какое-то время водитель все же остановил автомобиль, и в ходе его проверки оказалось, что в салоне находятся 29 человек, хотя производитель предполагал, что в машине должны ездить шестеро.

Большинство пассажиров, сидевших на сидениях и на полу, были дети, которых водитель, как он объяснил, вез купаться. В отношении трезвого и имевшего водительские права водителя начато производство за нарушение правил дорожного движения.

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