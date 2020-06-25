"Половина в общественном транспорте - без масок": за это полиция больше не штрафует

"Очень раздражают люди в общественном транспорте, которые не носят маски и не используют ничего, чтобы прикрыть рот и нос. Половина пассажиров едет не прикрывая рот и нос.

Почему я должен быть под угрозой из-за тех, кому просто все равно?

Я считаю, что это неспособность и бесхарактерность государства четко сказать и достичь того, чтобы все в общественном транспорте использовали маски", - пожаловался в программе зритель Арнис.

Представитель Rīgas satiksm Инесе Розите отметила, что контролеры, проводя проверки в общественном транспорте, напоминают пассажирам о необходимости прикрывать рот и нос.

"Наблюдения контролеров показывают, что все же большая часть соблюдает это требование и очень ответственна",

- сказала Розите, добавив, что обязанность Rīgas satiksme информировать пассажиров об этом требовании, а не штрафовать.

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовский отмечает, что требование прикрывать рот и нос после окончания чрезвычайной ситуации - обязательно, но за несоблюдение полиция оштрафовать не может.

"Тем не менее, полиция все еще будет продолжать проверки в общественном транспорте, и наши сотрудники до сих пор проводят беседы с жителями о необходимости носить маски", - сказал Садовскис, отметив, что в случае необходимости полицейский может бесплатно выдать маску.

При чрезвычайной ситуации штраф за это нарушение мог составлять от 10 до 2000 евро.

Садовскис рассказал, что до сих пор в Риге были проверены более 1 000 транспортных средств - автобусы, троллейбусы и трамваи - и общей сложности полиция выявила не более 1800 человек без масок.

"В тот момент, когда полиция вместе с контролерами останавливает транспортное средство, естественно, что будет часть пассажиров, которая только тогда наденет маску или прикроется шарфом, но это мы проконтролировать не можем", - сказал представитель муниципальной полиции.