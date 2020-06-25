Сын Никиты Хрущева, согласно экспертизе, умер от огнестрельного ранения в голову

Причиной гибели 84-летнего Сергея Хрущева послужило огнестрельное ранение в голову, сообщил представитель бюро судебно-медицинской экспертизы в Род-Айленде Джозеф Уэнделкин. Идет ли речь о суициде или неосторожном обращении с оружием, не сообщается.

Полиция начала расследование после того, как 18 июня полицию вызвала его жена Валентина Голенко. Хрущев был объявлен мертвым на месте происшествия, после чего расследование было завершено, сообщили в полицейском управлении Крэнстона.

Как местной газете Providence Journal сообщил майор полиции Тодд Паталано, в настоящее время расследование закончено, дело закрыто и никому не предъявлено обвинений. От дальнейших вопросов майор отказался.

Вдова Хрущева между тем заявила РИА "Новости", что ее муж умер от старости.

"Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении - от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года",

- сказала женщина агентству.

Как сообщалось, Сергей Хрущев умер 18 июня в городе Крэнстон, штат Род-Айленд.

В 1960-е годы Сергей Хрущев, который окончил Московский энергетический институт (МЭИ), работал в ОКБ Челомея, занимаясь разработкой баллистических ракет. Он получил Ленинскую премию и звание Героя Социалистического труда.

В 1991 году Сергей Хрущев перебрался в США, где читал лекции по приглашению Брауновского университета в Провиденсе. В 1999 году он стал гражданином США.