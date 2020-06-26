Как позаботиться о здоровье сердца в 30-градусную жару?

В случаях, когда из-за жары самочувствие ухудшается и появляется боль в области сердца, взрослым рекомендуется положить под язык валидол, который можно купить в аптеке после предварительной консультации с фармацевтом. В составе валидола есть ментол, который воздействует на рецепторы холода во рту, расширяя кровеносные сосуды сердца, и способствует снабжению сердца кислородом.

Иногда могут помочь также мятный чай или мятные конфеты, способные оказывать на организм человека похожее действие.

По крайней мере один раз в год необходимо сдавать анализы для проверки уровня сахара и холестерина в крови. Хотя бы раз в квартал надо измерять кровяное давление, чтобы своевременно выявить возможные риски инфаркта и инсульта. В случае, если не имеется необходимого оборудования для измерения кровяного давления, измерить кровяное давление можно бесплатно в любой Euroaptieka по всей Латвии.

Для повседневной заботы о нормальной работе сердца и кровеносных сосудов, предварительно проконсультировавшись с врачом или фармацевтом, рекомендуется принимать витамины группы В, которые дополнительно улучшат также работу органов пищеварения, нервной и эндокринной системы. Особенно полезен для здоровья рыбий жир - он содержит витамины A, D и E, однако наибольшую ценность рыбьему жиру придают содержащиеся в нем ненасыщенные жирные кислоты Omega-3.

Дети в возрасте до 18 лет

Заботиться о здоровье сердца необходимо с детства, поэтому родителям следует позаботиться, чтобы дети уже в дошкольном возрасте получали достаточную физическую нагрузку и употребляли здоровую пищу. В свою очередь, прежде чем ребенок приступит к спортивным занятиям высокой интенсивности, родителям следует обеспечить необходимую проверку здоровья, чтобы выяснить, не повредят ли выбранные занятия здоровью ребенка. По достижении подросткового возраста дети стремительно растут и развиваются, поэтому родителям надо прислушиваться к тому, что ребенок говорит о своем самочувствии, и не воспринимать их жалобы как капризы. Например, если ребенок достаточно спит ночью, но в течение дня ощущает постоянную усталость и слабость - необходимо посетить врача, ведь одной из причин усталости могут быть проблемы с сердцем.

Для обеспечения организма достаточным количеством кислорода, сердце работает в усиленном режиме, в результате чего организм не в состоянии функционировать полноценно.

Чтобы выяснить, имеются ли основания для беспокойства, необходимо обратить внимание на другие возможные симптомы и обратиться к семейному врачу для проведения необходимых проверок здоровья.

В возрасте 18-35 лет