Как позаботиться о здоровье сердца в 30-градусную жару?

У нашего сердца не бывает выходных - оно сокращается примерно 100 000 раз в день. Относиться к здоровью сердца надо очень ответственно, особенно с наступлением жаркой и даже знойной погоды, когда нагрузка на сердце увеличивается в несколько раз.
С повышением температуры воздуха сердечная деятельность ускоряется, расширяются сосуды, снижается кровяное давление, что особенно опасно для детей, сениоров и людей с уже диагностированными болезнями сердца. О сохранении здорового сердца как в обычные дни, так и в жаркую погоду, и о том, на что необходимо обращать внимание в разном возрасте, рассказывает фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
Статистика показывает, что в мире к здоровью сердца в целом относятся столь серьезно, как того хотели бы врачи, и именно поэтому зачастую встречаются столь серьезные последствия. Предварительная статистика Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) показывает, что в первом квартале 2020 года более чем в половине случаев причина смерти жителей была связана с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Что следует учитывать во всех возрастных группах?
Здоровье сердца - это долгосрочная работа, и достижению улучшений не поможет быстрый курс медикаментов. Если не заботиться о здоровье своего сердца в молодости и в зрелые годы, то придется столкнуться с проблемами здоровья в старости. На развитие болезней сердца влияют образ жизни и повседневные привычки - нездоровое питание, неполноценный сон, вредные привычки, стресс, недостаточная физическая активность и другие факторы. Следует также обращать внимание на врожденные и другие заболевания, способные повлиять на здоровье сердца. Если возникают сомнения в здоровье своего сердца или были отмечены первые симптомы - головные боли, головокружения, боль в груди - необходимо посетить врача, ведь предотвратить серьезные последствия можно только при своевременном начале лечения.
Очень большое значение имеет повседневный рацион. Ежедневно следовало бы употреблять по крайней мере 200 граммов овощей и фруктов, сократить потребление мяса, не употреблять в пищу жирные молочные продукты, соленые блюда, а вместо этого употреблять хорошие жиры. Примерно два раза в неделю в меню надо включать рыбу, употреблять оливковое масло, цельнозерновые продукты, а также орехи - около 30 граммов в день. Непременно следует отказаться от сладких, газированных напитков, содержащих большое количество сахара, а также от алкоголя.
С наступлением жары необходимо также увеличить количество ежедневного употребления воды.
Взрослым необходимо употреблять по крайней мере 2 литра воды в день, детям до 7-летнего возрасте - по крайней мере 1,5 литра.
В жаркую погоду родителям необходимо принять профилактические меры для защиты детей от перегрева и его возможных последствий. При выходе детей из дома следует пользоваться солнцезащитным кремом, надевать шапку, платок, а также избегать одежды темного цвета, потому что она быстрее нагревается на солнце. Необходимо также следить за количеством воды, которое ежедневно употребляет ребенок. Поспособствовать этому можно, купив персонализированную бутылку для воды, которой ребенку понравилось бы пользоваться каждый день. В свою очередь малышей рекомендуется выводить на прогулку в ранние утренние часы, не оставлять без присмотра в коляске и автомашине, и помнить, что там на несколько градусов жарче.
В случаях, когда из-за жары самочувствие ухудшается и появляется боль в области сердца, взрослым рекомендуется положить под язык валидол, который можно купить в аптеке после предварительной консультации с фармацевтом. В составе валидола есть ментол, который воздействует на рецепторы холода во рту, расширяя кровеносные сосуды сердца, и способствует снабжению сердца кислородом.
Иногда могут помочь также мятный чай или мятные конфеты, способные оказывать на организм человека похожее действие.
По крайней мере один раз в год необходимо сдавать анализы для проверки уровня сахара и холестерина в крови. Хотя бы раз в квартал надо измерять кровяное давление, чтобы своевременно выявить возможные риски инфаркта и инсульта. В случае, если не имеется необходимого оборудования для измерения кровяного давления, измерить кровяное давление можно бесплатно в любой Euroaptieka по всей Латвии.
Для повседневной заботы о нормальной работе сердца и кровеносных сосудов, предварительно проконсультировавшись с врачом или фармацевтом, рекомендуется принимать витамины группы В, которые дополнительно улучшат также работу органов пищеварения, нервной и эндокринной системы. Особенно полезен для здоровья рыбий жир - он содержит витамины A, D и E, однако наибольшую ценность рыбьему жиру придают содержащиеся в нем ненасыщенные жирные кислоты Omega-3.
Дети в возрасте до 18 лет
Заботиться о здоровье сердца необходимо с детства, поэтому родителям следует позаботиться, чтобы дети уже в дошкольном возрасте получали достаточную физическую нагрузку и употребляли здоровую пищу. В свою очередь, прежде чем ребенок приступит к спортивным занятиям высокой интенсивности, родителям следует обеспечить необходимую проверку здоровья, чтобы выяснить, не повредят ли выбранные занятия здоровью ребенка. По достижении подросткового возраста дети стремительно растут и развиваются, поэтому родителям надо прислушиваться к тому, что ребенок говорит о своем самочувствии, и не воспринимать их жалобы как капризы. Например, если ребенок достаточно спит ночью, но в течение дня ощущает постоянную усталость и слабость - необходимо посетить врача, ведь одной из причин усталости могут быть проблемы с сердцем.
Для обеспечения организма достаточным количеством кислорода, сердце работает в усиленном режиме, в результате чего организм не в состоянии функционировать полноценно.
Чтобы выяснить, имеются ли основания для беспокойства, необходимо обратить внимание на другие возможные симптомы и обратиться к семейному врачу для проведения необходимых проверок здоровья.
В возрасте 18-35 лет
Несмотря на то, что в возрасте 18-35 лет низкий риск заболеваний сердца, рекомендуется хотя бы раз в год проверять кровяное давление и уровень холестерина, для оценки потенциального риска заболеваний в будущем. Особенно осторожными следует быть тем, у кого в семье были случаи инсульта и болезней сердца. В этом возрасте также необходимо следить за лишним весом, поскольку он является серьезным фактором развития риска коронарной болезни сердца, дисфункции желудочков сердца, хронической сердечной недостаточности, инсульта, аритмии, а также сахарного диабета. Наличие лишнего веса можно определить, рассчитав индекс массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ = вес (кг) / рост2 (м2). Если полученное число или индекс будет 18,5 - 24,99, то масса тела нормальная. Если 25 - 29,99, то имеется лишняя масса тела. Если выше 30 - то у тебя ожирение, которое представляет серьезную опасность для здоровья сердца и жизни.
Важно также измерить обхват талии. Увеличенный обхват талии у женщин - больше 80 см, у мужчин - больше 94 см.
В возрасте 35-50 лет
Из-за нездорового образа жизни болезни сердца могут развиться раньше, и уже сейчас данные статистики показывают, что сердечно-сосудистые заболевания выявляются у все более молодых людей. Входящим в эту возрастную группу важно знать свое кровяное давление, уровень сахара и уровень холестерина. Особо задуматься о своем здоровье надо людям, занятым на сидячей работе, которые не имеют достаточной повседневной физической нагрузки, регулярно передвигаются на автомашине и подвержены стрессу, мало спят.
Рекомендуется по крайней мере 30 минут в день проводить в активном движении - ходить, бегать, заниматься гимнастикой или плавать, в зависимости от физической подготовки.
На пользу сердцу будут также сбалансированное питание, полноценный отдых, здоровый сон, отказ от вредных привычек.
В возрасте от 50 лет и старше
В этом возрасте особенно следует обращать усиленное внимание на симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем, - если имеются регулярные головные боли, головокружения, боль в груди - все это может свидетельствовать о проблемах с сердцем. В том случае, если все эти симптомы появляются после физической нагрузки, следовало бы также обратиться к врачу. Если человек уже
длительное время испытывает усталость и больше не может сделать то, что мог раньше, то необходимо посетить врача. В целом в этом возрасте большинство людей уже знают, когда и какие лекарства им необходимо принимать ежедневно. Нередко пожилые люди могут забыть принять повседневно необходимые лекарства, нужные для здоровья их сердца, поэтому самим или родственникам необходимо позаботиться об особых напоминаниях или купить специальный контейнер с отсеками, чтобы было легче следить за количеством ежедневно принимаемых лекарств.
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