Неземная любовь: знаки Зодиака, которые рано или поздно будут вместе. И уже навсегда!

Овен и Весы

Стоит только представителям этих двух знаков встретиться, как искры страсти начинают разлетаться во все стороны. Грубая и гипнотическая энергетика Овна и тонкое обаяние изящных Весов рождают сильную химию. Подобные отношения становятся серьезным вызовом для них обоих.

Но даже такие, казалось бы, идеальные отношения нередко раздирают проблемы. Все дело в том, что со временем Овна начинают выводить из себя безупречные манеры Весов и в целом их жизнь, подчиненная своду определенных правил. Кроме того, горючего в огонь подливает старание Весов окончательно приручить свою половину.

Чтобы внутри этих отношений установилась окончательная гармония, партнеры должны попытаться использовать свои разные натуры для достижения общих целей.

Телец и Скорпион

Если Телец не побоится довериться Скорпиону, он поймет, что его партнер обладает просто невероятной страстью к жизни.

Эти люди еще долго не смогут насытиться друг другом, но и им не удастся избежать некоторых раздоров.

Скорпионы отличаются сумасшедшим темпераментом, который зачастую утомляет Тельцов, одновременно с этим Скорпиона нередко раздражает пассивность подопечных Венеры.

Если их страсть не будет замыкаться только внутри их пары, а будет направляться также на общение с друзьями и общие цели, их отношения обязательно будут счастливыми.

Близнецы и Стрелец

Представители этих двух знаков притягиваются друг к другу, скорее, не на физическом, а на ментальном уровне. Любознательные Близнецы и философски настроенный Стрелец получают от общения истинное наслаждение.

При этом всезнающий Стрелец может порой раздражать Близнецов, в то время как сам он приходит в негодование от легкомысленности своей половинки и ее страсти к сплетням. Ключ к решению проблем лежит в совместной деятельности, особенно полезны путешествия.

Рак и Козерог

Чувственность Рака и мощь Козерога - вот что на самом деле имеет значение. При этом Козерог порой ведет себя холодно и отстраненно, из-за чего Рак чувствует себя ненужным и игнорируемым. При этом Козерогу может действовать на нервы то, что Рак слишком сильно зависит от него.

Им необходимо все время помнить о том, что они являются не просто партнерами, но и любовниками.

Лев и Водолей

Король своей личной Вселенной не в силах устоять перед вольнодумцем-Водолеем, признающим лишь собственную власть. Мятежный характер Водолея вдохновляет Льва, а Водолей очаровывается невероятной харизмой своего партнера.

Но феноменальный эгоцентризм Льва и отказ Водолея признавать общественные условности, зачастую приводят к проблемам в отношениях.

Если эти двое хотят создать по-настоящему успешные отношения, им необходимо поискать решение своих разногласий, оставшись наедине, вдали от общества.

Дева и Рыбы

Дева является любительницей тотального порядка, Рыбы же, наоборот, бегут от рутины как от огня. То есть их союз является классическим соединением двух противоположностей. Для них отношения являются способом перевернуть жизнь своего партнера с ног на голову. Дева будет стараться сделать из Рыб человека организованного, а Рыбы в свою очередь попытаются научить Деву относиться к жизни не так серьезно.