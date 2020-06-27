На Собчак и ее съемочную группу напали в монастыре

По ее словам, избиты двое человек, в том числе бывший журналист Дождя Сергей Ерженков.

"На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала и держали пока били Ерженкова", - написала она.

Собчак добавила, что "здоровенные бугаи" забрали камеру у съемочной группы и отобрали все съемки избиений.

"Мне вывихнули руку, втроем меня скрутили. Отняли камеру и не возвращают. Ждем полицию. Ксению уронили и одного из героев нашего фильма втроем заломали", - рассказал Дождю Сергей Ерженков.

ФОТО: Кровавая барыня/Telegram

Собчак приехала в Свердловскую область, чтобы снять расследование о схиигумене Сергие Романове, который захватил монастырь.

"Помимо призывов отрицать пандемию, мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников,которые свидетельствуют что их избивали, когда они были подростками, в качестве "наказания" за провинности", - написала Собчак.

Момент нападения на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре: https://t.co/XWoDYecizz pic.twitter.com/iuqW0PXtKs — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 27, 2020

В разговоре с E1.ru Ерженков рассказал, что съемочная группа попала на территорию монастыря "с другой стороны" с одной из послушниц, которая планировала посетить могилу своей духовной матери.

"Там нет никакого забора.Тут нас окружили какие-то, не побоюсь этого слова, православные ваххабиты, в составе 30 человек, это какие-то казаки, участники боевых действий на Донбассе по виду. Ребята бравые уголовного вида.

Они стали избивать бывшего послушника, который с нами был, потом на меня напали трое, вывихнули руку, отняли камеру, разбили ее", - сообщил Ерженков.

Схиигумена Сергия Романова отстранили от служения после нескольких публичных высказываний. В частности, он проклял тех, кто закрывает храмы во время эпидемии коронавируса, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

16 июня он вернулся в Среднеуральский женский монастырь, несмотря на запрет в служении. Он отстранил настоятельницу и выгнал оттуда представителей Екатеринбургской епархии и журналистов. По инициативе Сергия там организовали круглосуточное дежурство казаков.