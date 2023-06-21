Вопрос № 1: Сколько мяса мариновать, чтобы хватило всем?

Единого уникального количества не существует, потому что, как признает шеф-повар Марис Астичс, все зависит от компании и каждого человека в отдельности.

Оптимальное количество, рекомендованное поваром, если компания разношерстная - и дамы, которые любят порции поменьше, и господа, которые едят побольше - по 400 граммов мяса на каждого человека, если на столе также будут салат и закуски. В таком случае, вероятно, даже немного останется.

Так как праздники мы склонны проводить на природе, где нет холодильников, повар советует помнить: "Если не удалось сохранить мясо прохладным и оно "переночевало" при температуре выше +10 градусов, есть его не рекомендуется из-за угрозы отравления".

Если же кухня легкодоступна и вечером вы замечаете, что мяса замариновано слишком много, его можно обжарить до полуготовности, после чего остудить и оставить в холодильнике, а на следующий день допечь в духовке. В таком случае мясо будет вкусным и сочным, почти как только что с мангала.