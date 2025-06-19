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Видео Макаревич из Израиля: "Тревога есть, но все кончится хорошо"

Обновлено 19 июня 2025, 08:10
Андрей Макаревич

"Израиль сам решает, кому нравиться, а кому - нет", - сказал в программе TVNET+ "В чем фишка?" легендарный музыкант, певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич. 

Этим летом Андрей Макаревич выступит в Юрмале несколько раз. Сначала он станет почетным гостем Лаймы Вайкуле на ее фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025, который пройдет с 25 по 27 июля, а после в концертном зале "Дзинтари" представит программу с кельтской арфой.

Лайма Вайкуле и Андрей Макаревич

Музыкант помнит, что в Латвии всегда было хорошо. С его слов, уже с 80-х наша страна воспринималась как дозволенная заграница.

Видео: Андрей Макаревич в программе "В чем фишка?" (тизер)

К слову, на момент беседы артист находился в Израиле, где он живет уже много лет: "Израиль - это очень специфическое место...

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