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Латышка в Испании: чем опасны испанцы в отношениях и чего ждать от Tinder после 30

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: FotoAndalucia/Shutterstock

​Лива живет в Испании уже более десяти лет. Она поделилась сокровенным рассказом о ее знакомствах и жизни с мужчинами разных национальностей и еще более откровенный рассказ о том, каково это - зарегистрироваться в Tinder и снова ходить на свидания в 36 лет.

В 34 года я оказалась в ситуации, когда мне нужно снова начать встречаться. Я хочу отношений, не могу сказать, что могу быть самодостаточной и счастливой одна. Я в Tinder всего пару месяцев, а у меня уже около шести тысяч "лайков" и из Испании, и из Риги. Так что дело не в том, что парни меня не замечают.

В Латвии все отношения, которые у меня были, закончились цивилизованно, без скандала, с нормальным общением. Отношения, которые у меня были за эти два года в Испании - одни лучше других. Короче говоря, мне не везет - даже самой смешно.

Я чувствительна к деньгам, это многое говорит о мужчине. Но даже тогда... Я семь месяцев встречалась с поляком. Однажды он вез меня вечером в аэропорт, это примерно полтора часа езды, и сказал мне: ну да, в общем, трансфер ночью стоит 100, но с тебя я возьму 50 евро. Я

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