Латышка в Испании: чем опасны испанцы в отношениях и чего ждать от Tinder после 30

В 34 года я оказалась в ситуации, когда мне нужно снова начать встречаться. Я хочу отношений, не могу сказать, что могу быть самодостаточной и счастливой одна. Я в Tinder всего пару месяцев, а у меня уже около шести тысяч "лайков" и из Испании, и из Риги. Так что дело не в том, что парни меня не замечают.

В Латвии все отношения, которые у меня были, закончились цивилизованно, без скандала, с нормальным общением. Отношения, которые у меня были за эти два года в Испании - одни лучше других. Короче говоря, мне не везет - даже самой смешно.