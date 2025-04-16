Латышка в Испании: чем опасны испанцы в отношениях и чего ждать от Tinder после 30

Лива живет в Испании уже более десяти лет. Она поделилась сокровенным рассказом о ее знакомствах и жизни с мужчинами разных национальностей и еще более откровенный рассказ о том, каково это - зарегистрироваться в Tinder и снова ходить на свидания в 36 лет.
В 34 года я оказалась в ситуации, когда мне нужно снова начать встречаться. Я хочу отношений, не могу сказать, что могу быть самодостаточной и счастливой одна. Я в Tinder всего пару месяцев, а у меня уже около шести тысяч "лайков" и из Испании, и из Риги. Так что дело не в том, что парни меня не замечают.
В Латвии все отношения, которые у меня были, закончились цивилизованно, без скандала, с нормальным общением. Отношения, которые у меня были за эти два года в Испании - одни лучше других. Короче говоря, мне не везет - даже самой смешно.