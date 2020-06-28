Вс, 28.06.2020
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В Юрмале в море сдуло двух отдыхающих. Спасателям мешали припаркованные машины

Иллюстративное фото

ФОТО: Austra Helēna Žaggere/LETA

В прошедшие сутки в Юрмале спасли двух отдыхавших, которых сдуло в море, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

В субботу, 27 июня, после 17:00 был получен вызов в Юрмалу, где одного человека на матрасе сдуло в море, а еще один отправился за ним. Обоих на берег доставила муниципальная полиция Юрмалы. 

В VUGD подчеркнули, что прибытие на этот вызов, где помощь требовалась стремительно, затруднили безответственно оставленные машины.

Там призвали отдыхающих подумать о том, как припарковать свой автомобиль, чтобы не усложнять проезд оперативного транспорта. 

Напомним, за минувшие сутки в Латвии утонули три человека, всего было проведено 27 работ по спасению, 11 из них - в Риге, столько же - в краях Латвии.

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