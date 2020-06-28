В Юрмале в море сдуло двух отдыхающих. Спасателям мешали припаркованные машины

В субботу, 27 июня, после 17:00 был получен вызов в Юрмалу, где одного человека на матрасе сдуло в море, а еще один отправился за ним. Обоих на берег доставила муниципальная полиция Юрмалы.

В VUGD подчеркнули, что прибытие на этот вызов, где помощь требовалась стремительно, затруднили безответственно оставленные машины.

Там призвали отдыхающих подумать о том, как припарковать свой автомобиль, чтобы не усложнять проезд оперативного транспорта.

Напомним, за минувшие сутки в Латвии утонули три человека, всего было проведено 27 работ по спасению, 11 из них - в Риге, столько же - в краях Латвии.