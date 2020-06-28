Еще три утопленника за сутки. Важная информация, как избежать трагедии

Она отметила, что одного утопленника достали из реки в Скрундском крае, второго - в Вентспилсском крае, а еще одного этим утром, 28 июня, в 6:20 в Талсинском крае.

С начала этого года в Латвии утонули уже 58 человек.

За весь прошлый год утонули 96 человек.

VUGD напоминает - отдыхая на природе, необходимо соблюдать осторожность, а, используя плавучие средства, обязательно надевать спасательный жилет.

RUS TVNET рассказывает, как правильно оказать первую помощь при утоплении, и что важно знать: