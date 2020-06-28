Еще три утопленника за сутки. Важная информация, как избежать трагедии

За прошедшие сутки в Латвии утонули трое, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Она отметила, что одного утопленника достали из реки в Скрундском крае, второго - в Вентспилсском крае, а еще одного этим утром, 28 июня, в 6:20 в Талсинском крае.
С начала этого года в Латвии утонули уже 58 человек.
За весь прошлый год утонули 96 человек.
VUGD напоминает - отдыхая на природе, необходимо соблюдать осторожность, а, используя плавучие средства, обязательно надевать спасательный жилет.
RUS TVNET рассказывает, как правильно оказать первую помощь при утоплении, и что важно знать:
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