Пн, 29.06.2020
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За сутки в пожарах погибли два человека. Всего с начала года - 46 смертей в огне

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Äurkste / LETA

За прошедшие сутки в Латвии произошло 25 пожаров, погибли два человека, пострадали еще два, а пять человек были спасены, свидетельствуют данные Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

В Риге вчера произошло девять пожаров, в других городах - четыре, в краях - 12 пожаров.

В течение суток сотрудники ГПСС 39 раз выезжали на спасательные работы.

В этом году в Латвии зарегистрировано 4316 пожаров. В огне пострадали 137 человек, 46 погибли, в том числе один несовершеннолетний.

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