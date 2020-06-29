За сутки в пожарах погибли два человека. Всего с начала года - 46 смертей в огне

За прошедшие сутки в Латвии произошло 25 пожаров, погибли два человека, пострадали еще два, а пять человек были спасены, свидетельствуют данные Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
В Риге вчера произошло девять пожаров, в других городах - четыре, в краях - 12 пожаров.
В течение суток сотрудники ГПСС 39 раз выезжали на спасательные работы.
В этом году в Латвии зарегистрировано 4316 пожаров. В огне пострадали 137 человек, 46 погибли, в том числе один несовершеннолетний.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!