За сутки в пожарах погибли два человека. Всего с начала года - 46 смертей в огне

В Риге вчера произошло девять пожаров, в других городах - четыре, в краях - 12 пожаров.

В течение суток сотрудники ГПСС 39 раз выезжали на спасательные работы.

В этом году в Латвии зарегистрировано 4316 пожаров. В огне пострадали 137 человек, 46 погибли, в том числе один несовершеннолетний.