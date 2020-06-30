Расчет Меган, страдания Гарри, или Почему принц Филипп прозвал ее "вольфрамом"

По мнению автора, именно Меган виновата в том, что у Гарри больше нет крепких отношений с семьей и он остался без своих близких друзей, пишет Daily Mail.

Колин уверена, что это был план Меган, поскольку в будущем она хотела прославиться в Голливуде за счет известности и принадлежности к королевской семье.

Кэмпбелл в книге напоминает, что такой исход ранее частично предвидел супруг Елизаветы II, принц Филипп, который прозвал еще тогда невесту Вольфрамом*.

*Вольфрам - самый тугоплавкий из металлов. При стандартных условиях вольфрам химически стоек.

Он назвал Меган так из-за ее "твердой самоуверенности". Филипп также просил внука дважды подумать о свадьбе.

ФОТО: AFP/Scanpix

В свою очередь, автор книги назвала Меган "холодной, грубой оппортунисткой*", из-за которой принцу Гарри пришлось многое потерять. Гарри, по ее мнению, слишком слабый, чтобы развестись с американкой, хотя она и делает его жизнь невыносимой.

*Оппортунизм - в современной экономической теории под оппортунизмом понимают "следование своим интересам, в том числе обманным путем".

"Он слабее нее. Гарри сошел со своего пути. Меган делает его жизнь несчастной", - говорит писательница, отмечая, что ему не хватит мужества уйти от нее.

ФОТО: AFP/Scanpix

Автор за последнюю неделю дала несколько интервью о паре, в том числе The Sunday Times, где она сказала, что Меган упустила "самую прекрасную возможность", оставив королевскую семью.

Напомним, что точно неизвестно, встречалась ли автор книг с принцем Гарри и его супругой, но ее имя стало довольно известно после выхода в 1992 году книги о принцессе Диане. 70-летняя Кэмпбэлл ранее также выпустила жизнеописание матери Елизаветы II.

Нужно добавить, что книга Кэмпбелл не является официальной биографией пары. Официальную писал журналист Harper's Bazaar Омид Скоби. Книга "В поисках свободы" выйдет в августе. Герцогиня Сассекская сама курировала создание биографии. Корреспондент Рассел Майерс (Russell Myers), который специализируется на монаршей семье, заявил, что в произведении принца Уильяма назвали бесчувственным и лишенным сострадания.

Напомним, с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.

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