Председателем Даугавпилсской городской думы стал Игорь Прелатов

В его поддержку голоса отдали 11 депутатов, среди которых представители Латгальской партии, "Нашей партии" и три представителя партии "Согласие". Отстраненный от должности бывший мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") и еще три депутата участия в голосовании не принимали.

Прелатова на должность мэра выдвинула депутат Ливия Янковска ("Наша партия"), которая позже была избрана заместителем нового мэра. Она стала третьим вице-мэром Даугавпилсской городской думы.

Должности вице-мэров занимают также Янис Лачплесис (Латгальская партия) и Янис Дукшинскис (Латгальская партия).

Прелатов до 12 марта этого года исполнял обязанности заместителя председателя Даугавпилсской думы, однако он отказался от своей должности, чтобы не допустить слухов о том, что, будучи заместителем председателя думы, он мог влиять на работу созданной тогда комиссии по оценке законности и целесообразности принятых должностными лицами думы решений в связи с перечислением предоплаты в размере 300 000 евро компании Modus buve, вовлеченной в коррупционный скандал.

Тогда он заявил, что продолжит работу в качестве депутата Даугавпилсской думы и будет активно участвовать в работе самоуправления, выполняя свои обещания перед жителями города.

Как сообщалось, 11 июня на заседании Даугавпилсской думы большинством голосов с должности был снят мэр города Андрей Элксниньш.

Несмотря на то, что требование снять Элксниньша с должности подали восемь из 15 депутатов, представляющих Латгальскую партию и "Нашу партию", в итоге за отстранение мэра проголосовали девять депутатов. Против были четверо, двое в голосовании не участвовали.

Элксниньш назвал запрос депутатов о его отстранении комплиментом, поблагодарив за совместную работу сотрудников самоуправления. Он добавил, что только молодые и образованные люди могут покончить со старой властью в Даугавпилсской думе.

Айвар Брокс (Латгальская партия) упрекал Элксниньша в моббинге и моральном терроре, а также недостатке лояльности к стране и Даугавпилсу. Также он выразил недовольство дорогостоящими проектами самоуправления.

"Мы можем долго говорить о том, что плохо и что хорошо. Вопрос простой - есть команда или нет, есть политическая поддержка или ее нет. На данный момент большое количество депутатов считает, что команды нет. Если нет команды, то, какими бы ни были цели, нормально их реализовать невозможно", - прокомментировал тогда решение думы депутат Янис Дукшинскис (Латгальская партия).

Элксниньш стал мэром Даугавпилса сразу после выборов в самоуправления, однако был отстранен от должности и повторно стал председателем Даугавпилсской думы в январе 2019 года.