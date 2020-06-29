Пожар на заводе Biolars в Олайне локализован

Загорелся технический этаж и крыша складского здания, находящегося на территории Biolars. Площадь горения составила 550 квадратных метров. Работы по тушению продолжаются.

VUGD подчеркивает, что горения химических веществ не происходит и угрозы для здоровья жителей города нет.

Как сообщалось, в Олайне в цехе по производству красок и эмалей химзавода Biolars вспыхнул пожар.

Около 16:00 VUGD получила вызов на ул. Рупницу в Олайне, где горел ангар и образовалось сильное задымление.

В 18:04 на месте происшествия открытого огня уже не было, а задымление уменьшилось.