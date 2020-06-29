Пожар на заводе Biolars в Олайне локализован

Пожар в цехе по производству красок и эмалей химзавода "Biolars" локализован, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Загорелся технический этаж и крыша складского здания, находящегося на территории Biolars. Площадь горения составила 550 квадратных метров. Работы по тушению продолжаются.
VUGD подчеркивает, что горения химических веществ не происходит и угрозы для здоровья жителей города нет.
Как сообщалось, в Олайне в цехе по производству красок и эмалей химзавода Biolars вспыхнул пожар.
Около 16:00 VUGD получила вызов на ул. Рупницу в Олайне, где горел ангар и образовалось сильное задымление.
В 18:04 на месте происшествия открытого огня уже не было, а задымление уменьшилось.
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