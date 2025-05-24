Директор SPKC подал заявление об уходе с должности

Директор Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Мартиньш Димантс подал заявление об уходе с должности, которую занимал лишь с конца февраля этого года, сообщила в пятницу передача TV3 Ziņas īsumā.
Димантс подтвердил передаче, что подал заявление, но более подробных разъяснений не предоставил, сославшись на личные обстоятельства. Министерство здравоохранения проинформировано о намерении Димантса покинуть должность.
"Подтверждаем, что директор SPKC Мартиньш Димантс по личным причинам подал заявление об уходе. Министр здравоохранения сейчас находится в зарубежной командировке, поэтому пока у него не было возможности обсудить это решение с руководителем SPKC. Беседа с ним запланирована на вторую половину следующей недели", - сообщила советник министра здравоохранения Хосама Абу Мери по вопросам коммуникации Илона Оша.
Перед тем как возглавить центр, Димантс в течение шести лет занимал должность директора Латвийского антидопингового бюро.
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