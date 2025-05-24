Украина и Россия начали большой обмен военнопленными по формуле "1000 на 1000"

Минобороны России заявило, что в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, возвращены 270 российских военнопленных и 120 гражданских лиц. Информацию подтвердил президент Украины. Это первый этап масштабного обмена. Обмен в формате «1000 на 1000» был единственным конкретным шагом к миру, о котором российская и украинская делегация договорились 16 мая на первых с весны 2022 года переговорах в Турции.
Обмен подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. «Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью. Сегодня — 390 человек. Суббота и воскресенье — ожидаем продолжения обмена», — заявил Зеленский.
Днем источник Украинской службы Би-би-си говорил, что обмен уже идет, но еще не завершен и может продлиться несколько дней.
Минобороны России первым сообщило, что возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сказано в пресс-релизе российского оборонного ведомства.
«Масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни», — анонсировало Минобороны России, подтверждая информацию о том, что обмен по формуле «1000 на 1000» займет не один день.
Этот обмен должен стать крупнейшим с начала войны в Украине в 2022 году.
Первым о начале процесса обмена в пятницу объявил президент США Дональд Трамп. «Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???» — написал он в Truth Social.
Накануне, 22 мая, Москва и Киев сообщили, что передали друг другу списки пленных на обмен, а также подтвердили их получение. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что вопрос обмена «достаточно трудоемкий», поскольку «речь идет о тысяче на тысячу».
Предыдущие обмены пленными проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Последний из них состоялся в 6 мая. Каждая из сторон вернула домой по 205 человек.
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «1000 на 1000» на переговорах в Стамбуле 16 мая — первых прямых переговорах между двумя воюющими странами с весны 2022 года.
Несмотря на то, что во время двухчасовых переговоров страны так и не договорились о прекращении огня, формула «1000 на 1000» стала крупнейшим предложением по обмену пленными с начала войны.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг назвал обмен «едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции».
Среди вернувшихся есть военные, находившиеся в плену с 2022 года, написал в телеграме глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
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Глава российской делегации Владимир Мединский после переговорах в Стамбуле, комментируя вопрос о 30-дневном прекращении, сказал, что каждая сторона представит «свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях».
Где и когда пройдет следующий раунд прямых переговоров, неизвестно.
«Пора давить на Россию больше, чтобы результат был не один, а все то, что нужно. И когда у россиян уже неделя пошла на формулировку так называемого „меморандума", который они хотят, чтобы ответить на необходимость прекратить огонь — это точно издевательство над всем миром», — заявил после обмена Зеленский.
Глава МИД России Сергей Лавров вечером в пятницу сообщил, что Москва будет готова передать Киеву проект документа с изложением условий достижения долгосрочной договоренности о мирном урегулировании, как только завершится обмен военнопленными.
«К этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает», — цитирует Лаврова «Интерфакс».
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