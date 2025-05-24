Украина и Россия начали большой обмен военнопленными по формуле "1000 на 1000"

Накануне, 22 мая, Москва и Киев сообщили, что передали друг другу списки пленных на обмен, а также подтвердили их получение. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что вопрос обмена «достаточно трудоемкий», поскольку «речь идет о тысяче на тысячу».

Предыдущие обмены пленными проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Последний из них состоялся в 6 мая. Каждая из сторон вернула домой по 205 человек.

Минобороны России опубликовало видео с освобожденными российскими военнопленными Фото: Russian Defence Ministry/TASS

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «1000 на 1000» на переговорах в Стамбуле 16 мая — первых прямых переговорах между двумя воюющими странами с весны 2022 года.

Несмотря на то, что во время двухчасовых переговоров страны так и не договорились о прекращении огня, формула «1000 на 1000» стала крупнейшим предложением по обмену пленными с начала войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг назвал обмен «едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции».

Среди вернувшихся есть военные, находившиеся в плену с 2022 года, написал в телеграме глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Глава российской делегации Владимир Мединский после переговорах в Стамбуле, комментируя вопрос о 30-дневном прекращении, сказал, что каждая сторона представит «свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях».