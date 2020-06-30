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"Мы против обнуления". Акция протеста против поправок к Конституции РФ у посольства в Риге

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 30 июня, в 13:00 у посольства России в Латвии прошла акция протеста против предлагаемых поправок к Конституции РФ. На пикет собрались несколько десятков человек. Внесение поправок к Конституции РФ они назвали "преступлением". Мероприятие прошло спокойно. 

Видео: Что происходило на пикете?

Акцию организует молодежная организация "Протест".

Организаторы акции протеста заявляют, что важно не оставаться в стороне и поддержать народ России в борьбе с "преступным авторитарным режимом".

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции России, которые могут продлить нахождение президента Владимира Путина у власти до 2036 года.

Галерея: Акция протеста против поправок к Конституции РФ у посольства в Риге

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