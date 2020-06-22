Голосование по поправкам в Конституцию России: какие темы продвигает реклама и чего избегают агитаторы

Людям этого поколения было 25-35 лет в 1991 году - они болезненно восприняли развал Советского Союза, пояснил Макаркин. Tак что их могут зацепить слова о нерушимости границ России.

Будущее страны и сменяемость власти: об этом - наиболее туманно

Лозунги о будущем в агитации выражены в наиболее туманных формулировках. На улицах Москвы можно увидеть баннеры "1 июля. Наше будущее" и "Стабильность и развитие. Конституция 2020".

Картины желаемого будущего агитация не предлагает. Если будущее и рисуют в деталях, то мрачное, которого зрители, по задумке, должны хотеть избежать: как в ролике про геев, которые усыновляют ребенка в 2035 году.

Нарисовать картину такого будущего, которое бы устраивало всех, довольно трудно, даже для рекламщиков DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

В другом ролике РИА ФАН действие тоже происходит в будущем: школьник критикует мать, что она не голосовала за поправки к Конституции, и из-за этого ему никогда не стать министром, потому что "министры теперь, пока не помрут, будут на своих постах сидеть".

"У нас такая историческая традиция: последние полтора десятка лет мы о будущем говорим очень мало, а если говорим, то потом стараемся не вспоминать, что говорили, потому что не все сбывается", - размышляет Куртов. Впрочем, он предполагает, что в последние недели агитации разговоры о будущем все-таки начнутся.

Возможно эту тему затронет сам Путин, который, по данным источника Интерфакса, в конце июня выступит со специальным обращением и затронет тему поправок.

С будущим ассоциируются все те же дети, которых в агитации очень много, считает Шульман. По ее мнению, непросто нарисовать картину будущего, которая не вызывала бы противоречивых реакций у разных частей общества.

"Никакого Путина". Чего нет в агитации

В агитации к голосованию не затрагивается тема борьбы с коррупцией, привычная для предвыборной риторики. Упоминается лишь запрет на второе гражданство чиновникам - такой пункт в поправках есть.

"Агитационные призывы у разных сторон должны быть разные и принадлежащие им. Если власть будет говорить о борьбе с коррупцией, она становится неотличима от агитации Навального, - предположил Куртов. - Если есть задача максимизации результата, агитационный материал не должен вызывать разных оценок".

Коррупция же - тема обоюдоострая, продолжил эксперт: "“Когда арестовывают коррупционера, в обществе нет эйфории. Люди скажут: одного посадили, а остальные как?"

Президент Путин проводит совещания с ЦИК и рабочими группами, но на рекламных плакатах вы не найдете его изображения Alexei Nikolsky\TASS via Getty Images

Нет и традиционной для президентских кампаний темы защиты "человека труда". Би-би-си удалось найти всего одно обращение к ней: на баннерах с шахтерами.