Что необходимо учитывать, обустраивая дом для людей в возрасте?

Представляя новую коллекцию товаров, которая предназначена для пожилых людей и для людей с ограниченными возможностями, IKEA привлекает внимание к вопросу об обустройстве пространства для людей в возрасте.

Как создать безопасное пространство?

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"С возрастом в человеческом теле происходят перемены, которые являются естественным процессом старения. Физические способности человека - сила, скорость, ловкость, гибкость - со временем снижаются. У каждого это происходит по-разному и зависит от нескольких факторов:

50% от стиля жизни, 20% от среды, 20% от наследственности и только 10% от медицинского ухода. С возрастом меняется опорно-двигательная функция - с 30 лет мышечная масса снижается, а с 50 лет этот процесс становится более стремительным.

При отсутствии тренировок, человек может чувствовать, что даже бытовые нагрузки становятся выполнять сложнее - например становится тяжелее присесть или встать с кровати и кресла", - объясняет физиотерапевт Уна Весета.

Именно поэтом важно обустраивать интерьер для человека в возрасте, в соответствии с его нуждами, говорит эксперт. Она назвала наиболее важные условия, которые нужно учитывать при обустройстве дома для пожилого человека.

Пожилые люди чаще подвержены риску падения, и сталкиваются с трудностями в передвижении по дому и выполнении бытовых дел. Мебель в доме пожилого человека должна быть максимально стабильна, для того, чтобы на неё опереться при потере равновесия.

При выборе мебели, стоит отдавать предпочтение закруглённым углам - что снизит риск возможных травм.

Травмоопасной может быть и ванная комната, поэтому в этой комнате стоит установить ручки и противоскользящие коврики, которые помогут удерживать равновесие. Раковину стоит выбирать с закруглёнными краями.

С возрастом походка человека становится более скользящей, поэтому важно, чтобы пол в доме скользким не был. Во избежание падений, стоит выбирать гладкие ковры с нескользящей обратной стороной.

Полки и ящики должны находится на доступной высоте – не слишком высоко и не слишком низко.

При выборе мягкой мебели, стоит отдавать предпочтение более плотным вариантам диванов и матрасов, чтобы пожилым людям было удобнее вставать.

Мелочи, которые помогают в быту

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Руководитель отдела дизайна Дариус Римкус делится, что есть еще вещи и мебель, на которые стоит обратить внимание при обустройстве дома для пожилого человека.

"Пожилому человеку проще садиться и вставать со стула, у которого есть и спинка, и подлокотники. Спинка стула помогает удерживать положение спины, со стула с глубокой спинкой вставать сложнее. С годами острота памяти тоже притупляется и для этого подойдут небольшие помощники: кресло с встроенными карманами, куда можно положить пульт или очки, чтобы они всегда были под рукой. Или можно сделать доску для заметок, где оставлять важную информацию, чтобы не забыть", - рассказывает специалист.

Он отмечает, что важно выбирать подходящий цвет для интерьера. Оттенок должен быть спокойным и гармоничным, в таком интерьере проще найти необходимые вещи. В целом дом для возрастного человека не должен быть перегружен вещами и мебелью и должен быть максимально функциональным.

"Даже мелочи могут сделать жизнь пожилого человека более комфортной. Стаканы, вазы для цветов и пиалы должны быть такой формы, чтобы их было удобно держать в руках и мыть. Новая коллекция создана именно для этих целей, название коллекции OMTÄNKSAM со шведского переводится, как "продуманный". Мебель и предметы интерьера созданы совместно со специалистами по эргономике, их тестировали разные люди и с разными физическими возможностями. Стол из новой коллекции имеет матовую поверхность, что снижает отблески и напрягает глаза, а под столом есть достаточно места, например, для инвалидной коляски", - говорит Римкус.