Жанна Фриске: любовь миллионов, успех, кастинг в сериал "Моя прекрасная няня" и болезнь

Девушка из небольшого города доказала, что, не имея особых талантов, можно добиться успеха. Главное - это ежедневно работать над собой!

Невероятное трудолюбие и желание пробиться к вершине славы сделали свое - простая девочка попала в мир шоу-бизнеса, где проделала путь от постановщика танцев до профессиональной артистки.

15 июня 2015 года Жанна ушла из жизни. Проститься с артисткой пришли тысячи людей.

RUS TVNET собрал вместе некоторые факты из жизни этой звезды:

Галерея: Прощание с Жанной Фриске