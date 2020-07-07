Жанна Фриске: любовь миллионов, успех, кастинг в сериал "Моя прекрасная няня" и болезнь
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8 июля 2020 года популярной певице Жанне Фриске могло бы исполниться 46 лет.
Девушка из небольшого города доказала, что, не имея особых талантов, можно добиться успеха. Главное - это ежедневно работать над собой!
Невероятное трудолюбие и желание пробиться к вершине славы сделали свое - простая девочка попала в мир шоу-бизнеса, где проделала путь от постановщика танцев до профессиональной артистки.
15 июня 2015 года Жанна ушла из жизни. Проститься с артисткой пришли тысячи людей.
RUS TVNET собрал вместе некоторые факты из жизни этой звезды:
Галерея: Прощание с Жанной Фриске
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