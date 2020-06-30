В следующем году будут перенесены три рабочих дня

Это понедельник, 3 мая (выпадает между праздничным днем 4 мая и воскресеньем, 2 мая), пятница, 25 июня (выпадает между праздничным днем 24 июня и субботой, 26 июня) и пятница, 19 ноября (выпадает между праздничным днем 18 ноября и субботой, 20 ноября).

Решение правительства предусматривает перенос рабочего дня 3 мая 2021 года на субботу, 8 мая, перенос рабочего дня 25 июня на субботу, 19 июня, и перенос рабочего дня 19 ноября на субботу, 13 ноября.

Распоряжение распространяется на все финансируемые из госбюджета учреждения госуправления, для которых определена пятидневная рабочая неделя - с понедельника по пятницу.

Таким же образом рекомендуется поступить и всем самоуправлениям, предприятиям и организациям.