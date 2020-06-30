За незаконную проституцию больше нельзя будет штрафовать. Виной тому - разногласия политиков

В настоящее время Кодекс административных правонарушений за нарушение правил об ограничении проституции предусматривает штраф в размере от 350 до 700 евро для физических лиц и от 700 до 1400 евро для юридических лиц. Правила Кабинета министров предусматривают, что проституцией запрещено заниматься несовершеннолетним. Правила также предусматривают, что лицу разрешается предлагать или предоставлять сексуальные услуги за плату только в том помещении, которое является его собственностью или на которое он заключил договор аренды.

Правила также предусматривают, что лицу запрещается заниматься проституцией, если упомянутое жилое помещение находится ближе, чем в 100 метрах от учебного заведения или церкви, в нем находится несовершеннолетний или против этого возражают другие лица, проживающие на этой жилплощади или в конкретном доме.

Кроме того, запрещено объединяться в группы, чтобы предлагать и предоставлять сексуальные услуги за плату. Правила также предусматривают, что руководители мест для развлечений и отдыха должны обеспечить, чтобы в этих учреждениях не предлагались, не предоставлялись и не принимались сексуальные услуги.

Также запрещено предлагать и рекламировать сексуальные услуги в интернете, в прессе и других средствах массовой информации, за исключением изданий эротического характера, а также через посредничество других лиц.

Как сообщалось, 1 июля в Латвии вступит в силу новый закон об административной ответственности, поэтому Кодекс административных нарушений утратит силу.

Новый закон предусматривает, что административные правонарушения, применимые в случае их совершения санкции и компетенция должностных лиц определяются в законах, регулирующих соответствующий сектор, или в обязательных правилах самоуправлений. Однако в отношении проституции подобный закон так и не был введен.

Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Сигне Боле пояснила агентству LETA, что министерство несколько лет готовило законопроект об ограничении проституции, в котором среди прочего оговаривались бы санкции за незаконное предоставление сексуальных услуг.

Окончательный вариант этого законопроекта, подготовленный Министерством внутренних дел, попал в рабочую повестку правительства в феврале этого года.

Однако 25 февраля, будучи не в состоянии прийти к соглашению по ряду вопросов, например, о том, кого следует наказывать - поставщика или получателя сексуальных услуг, министры решили не передавать закон об ограничении проституции на рассмотрение Сейма.

Сложившаяся ситуация обсуждалась на заседании правительственной коалиции в этот понедельник, и премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил партнерам по коалиции представить свои предложения по законопроекту об ограничении проституции до 13 июля, сообщила Боле.

По ее словам, из-за разногласий политиков законопроект об ограничении проституции в ближайшее время, скорее всего, принять не удастся.

"Даже если партнеры по коалиции все же успеют договориться об окончательном варианте законопроекта, а правительство рассмотрит законопроект этим летом, к сожалению, Сейм в ближайшее время отправится на летние каникулы", - отметила Боле.

Она добавила, что сфера проституции все же не так актуальна в контексте остальных правонарушений и вряд ли с 1 июля латвийцы начнут массово заниматься этим ремеслом.

Боле сообщила, что в 2018 году к административной ответственности за нарушения в этой области были привлечены 53 человека, а в прошлом году - 67 физических лиц и одно юридическое лицо.

Она отметила, что, несмотря на отсутствие административного регулирования, уголовная ответственность за сутенерство остается в силе.

В Латвии большинство лиц, занимающихся проституцией, сконцентрированы в Риге.

Несмотря на то, что с 1 июля не будет механизма наказания за нарушение правил, ограничивающих проституцию, сами ограничения сохранятся.

Полиция будет продолжать следить за местами, где ранее наблюдались подобные нарушения, чтобы оценить последствия отсутствия закона. Полиция также будет искать решения, чтобы максимально эффективно следить за порядком в городе, подчеркнул представитель полиции Рижского самоуправления Том Садовскис.

"Однако следует признать, что контроль над ограничениями, если в законе нет санкций, похож на попытку пробежать марафон со связанными ногами. Поэтому закон об ограничении проституции должен быть принят по возможности быстрее", - заявил Садовскис.