Об этом знают немногие, но внучка легендарного Элвиса Пресли уже который год продолжает покорять Голливуд - и получается! "Супер-Майк", "Удача Логана" и сериал "Девушка по вызову" - возможно, что-то из этого вы видели.

Детство и семья

Даниэль Райли Кио появилась на свет 29 мая 1989 года в Санта-Монике (США). Мама девочки Лиза Мария Пресли - певица, дочь "короля рок-н ролла" Элвиса Пресли. Отец Дэнни Кио - исполнитель, автор песен. Кроме того, у Райли есть родной брат Бенджамин Сторм Кио и сестры-близнецы по матери - Финли Аарон Лав Локвуд и Харпер Вивьен Энн Локвуд.

Звездный дедушка скончался за 12 лет до рождения Кио.

"Он был известным (музыкантом. - Прим. ред.), я это понимала… Просто тогда я не особенно об этом задумывалась",

- призналась однажды звезда.

В свою очередь, бабушку девочка застала, и ее Райли просто обожает.

О своем детстве у Райли только теплые воспоминания - девочка много путешествовала, общалась со знаменитостями, росла в творческой атмосфере. Так что ясно, откуда у нее тяга к творчеству.

Юные годы внучка Элвиса Пресли проводила в фамильном поместье Грейсленд, а во время школьных каникул гостила на знаменитом ранчо Неверленд, которое принадлежало Майклу Джексону - второму мужу ее мамы.

Несмотря на то, что у девушки остались добрые воспоминания о том времени, она признает, что иногда было тяжело. Пока ее мама все больше погружалась в саентологию, а Майкл Джексон разбирался с первыми судебными скандалами вокруг Неверленда и жестокого обращения с детьми, о Райли практически забыли. К тому же папарации не делали ситуацию лучше. Под давлением всего вышеперечисленного Райли чаще начинала скучать по родному отцу - Дэнни Кио, с которым они виделись редко.

"Мой отец был по-настоящему беден. Например, он спал на простом матрасе, разложенном на полу, вместо кровати. Ему доводилось жить в хибарах и трейлерах, питаться весь день хлопьями с молоком. Но все мои воспоминания о жизни с ним яркие и забавные - нам всегда было хорошо вместе. Помню, когда мне было 8, я сказала ему: "Хочу вырасти и быть бедной, как ты". В тот момент он сидел за столом и ел дешевую кашу", - вспоминает Райли, которая признается, что не думала тогда, что может такими словами ранить отца.

Моделинг

Уже в 12 лет девочка получила роль в рекламном ролике кампании для Tommy Hilfiger. В свою очередь, уже в 14 лет состоялся ее дебют на подиуме - на показе Dolce & Gabbana в рамках Недели высокой моды в Милане. Сразу же после этого был подписан контракт с модельным агентством IMG. Райли очень долго сотрудничала с Dior и Victoria's Secret. Лицо девушки также красовалось в ряде крупных модных изданий.

Кинематограф

"В 12 лет я увидела "Мулен Руж" и подумала: "Ух ты, я хочу быть как Николь Кидман! Она заставила меня плакать!"

- призналась однажды Кио.

Дебют в кино состоялся в 2010 году - 20-летняя на тот момент Райли появилась в фильме "Ранэвэйс" об одноименной девичьей рок-группе 1970-х годов. Она снималась на одной площадке с такими звездами, как Дакота Фаннинг, Кристен Стюарт и Татум О'Нил. Стоит отметить, что картина получила положительные отзывы.

Уже через год Кио получила свою первую главную роль в драме "Хороший доктор", и ее актерская игра не осталась незамеченной кинокритиками.

В 2012 году Райли снялась в нашумевшем "Супер-Майке" о жизни парней-стриптизеров от режиссера Стивена Содерберга.

Ее коллегами на съемочной площадке стали Ченнинг Татум, Мэттью Макконахи и Алекс Петтифер. Кио сыграла небольшую роль молодой стриптизерши по имени Нора. Фильм имел огромный успех и принес актерам еще больше популярности.

Новым этапом стал выход в 2015 году боевика "Безумный Макс: Дорога ярости". Райли сыграла одну из жен главного злодея - Несмертного Джо. Фильм получил "Оскар", обратив внимание на таланты актерского состава.

Затем из основного последовали сразу два интересных проекта в 2016-м: главная роль в сериале "Девушка по вызову" и роль второго плана в фильме "Американская милашка".

За работу в сериале Райли получила номинацию на "Золотой глобус".

В свою очередь, за роль в фильме "Американская милашка" ее номинировали на премию "Независимый дух" за "Лучшую женскую роль второго плана".

Далее последовал ряд успешных кинолент, и в настоящее время девушка активно снимается в кино.

Личная жизнь

Некоторое время у Райли были отношения с актером Робертом Паттинсоном. Они начались через некоторое время после его расставания с Кристен Стюарт, на которую Райли, к слову, по словам поклонников, внешне похожа.

После участия в съемках ленты "Супер-Майк" у Кио был роман с Алексом Петтифером - ходят слухи, что молодые люди были обручены. Однако, несмотря на это, пара все же распалась.

На съемках "Безумного Макса" в Австралии звезда познакомилась с каскадером Беном Смитом-Петерсеном. Парень подменял Тома Харди и Николаса Холта в опасных сценах. Между Райли и Беном вспыхнули чувства, а уже в 2015 году они поженились.

Что сейчас?

Супруги женаты уже пять лет и пока не сильно планируют заводить детей.

"Брак - это то, что я хотела испытать в своей жизни. Но чем старше я становлюсь, тем менее остро чувствую необходимость "срочно" родить детей. Не хочу показаться мрачной, но наш мир - это по-настоящему странное место. Так что я еще не определилась, что будет правильнее - родить ребенка или усыновить. С моральной точки зрения", - приводит marieclaire недавние слова Райли.

Сейчас пара живет привычной жизнью в Лос-Анджелесе. По утрам и вечерам возлюбленные выгуливают своих собак, а днем Райли читает сценарии и готовится к будущим съемкам.