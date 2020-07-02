Территория лжи ⟩ "Роботы - они не болеют". Каким рисуют будущее футурологи

Миллионы инфицированных и тысячи умерших, закрытые границы государств и полное неведение о будущем.

Covid-19 вызвал невиданную до сих пор в современном мире гуманитарную катастрофу, которая затронула жизни, пожалуй, каждого жителя планеты.

Размеры происходящего вызвали у населения тревогу по поводу будущего цивилизации и опасения в том, что качество нашей жизни ухудшится. Так как до сих пор нет ясности, чем все это закончится, своими теориями и представлениями о будущем делятся футурологи. Основываясь на человеческих привычках, развитии технологий и политических решениях, принимаемыми правительствами, они строят свои прогнозы будущего.

Издания Politico, BBC и Deutche Welle обобщили мнения футурологов. Эксперты в основном концентрируют внимание на позитивных изменениях в нашей жизни.

Работа на удалении, учеба посредством компьютера - это то, что обязательно сохранится и после пандемии. Удобство технологий оценили теперь и те, кто до этого был на "вы" с гаджетами. При обсуждении рабочих планов общение через электронные платформы доказало свою эффективность.

Теперь не нужны помещения, и созвать собрание можно в любое удобное время.

Вопрос о том, нужно ли проводить совещание по интернету, чтобы обсудить работу, теперь звучит иначе - нужно ли для этого собираться всем вместе?

В дальнейшем предвидятся ожесточенные споры по поводу сохранности персональных данных. Уже сейчас во многих странах, и в Латвии тоже, используется мобильная аппликация для отслеживания передвижения зараженного коронaвирусом индивида.

Отмена защиты персональных данных на время пандемии может стать предпосылкой для использования в дальнейшем технологий, ограничивающих личные свободы человека.

Пандемия стала хорошим стимулом для увеличения темпов роботизации. Компания BBC исследовала, что уже с самого начала чрезвычайной ситуации во всем мире возрос спрос на автономные аппараты по уборке и санитарной обработке помещений и территорий.

Датская компания UVD Robots, которая производит автоматизированные приборы для проведения ультрафиолетовой дезинфекции, уже поставила тысячи таких роботов больницам по всей Европе и Китаю.

Рестораны и продуктовые магазины все больше развивают обслуживание клиентов без участия персонала, контактирующего напрямую с покупателем. Эксперты прогнозируют, что услуги эти будут только расширяться. А значит посетителей в магазинах и местах общественного питания станет меньше, и соответственно меньше работников.

Сотрудники логистических центров жаловались на невозможность соблюдения социальной дистанции во время пандемии. И им на смену тоже пришли роботы.

Amazon un Walmart уже опробовали автоматизированные линии по упаковке, сортировке и доставке товаров.

От этого работники отнюдь остались не в выигрыше, они теряют работу. Это наводит на мысль, что причины таких инноваций - это не только борьба с пандемией, но и экономия на производственных расходах. К тому же роботы - они не болеют.

Опрошенные СМИ футурологи выразили надежду, что после пандемии вырастет престиж науки и патриотизм людей, увеличатся расходы на медицину и здравоохранение станет более доступным. Возрастут требования жителей стран к политикам, уменьшится степень доверия пустым заявлениям, популистам и псевдо-проповедникам.

Но тем не менее позитивные ожидания могут и не оправдаться. Вполне вероятно, что пандемия рано или поздно пройдет, жизнь вернется в прежнее обычное русло и все быстро забудется. По крайней мере так было всегда до этого.

Во время эпидемий прошлого отношение людей к смерти было иным. В современном обществе в западном мире человеческая жизнь имеет большую ценность, чем столетие назад. Так о гриппе-испанке, от которого в Латвии умирали массово осенью далекого 1918 года, мало кто вспоминает сегодня. Но зато о 1918 годе все помнят по 18 ноября – дню основания Латвийской республики.

Видео: Каким рисуют будущее футурологи