Путин о "триумфальном референдуме": Понимаем и тех граждан, кто проголосовал против

"Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок. Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, который на сегодняшний день уже отфиксирован, было спрогнозировать очень сложно", - добавил Песков.

Президент России в свою очередь поблагодарил поддержавших поправки к Конституции на голосовании.

"Спасибо вам большое за поддержку и доверие", - высказался он, открывая совещание, которое транслировали российские телеканалы. Он добавил, что понимает "и тех граждан, кто проголосовал против".

О тех, кто воздержался от участия в голосовании, президент России не сказал ничего.

"Нельзя забывать, что после развала Советского Союза прошло, по историческим меркам, совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. (...) Мы пока еще очень уязвимы, нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо всем тем, кто поддержал поправки", - цитирует слова Путина "Медуза".

Напомним, в России объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции после обработки всех 100% протоколов: за поправки проголосовали 77,92%, против - 21,27%. Общая явка на голосовании достигла 65%. Главная поправка обнуляет президентские сроки Владимира Путина.