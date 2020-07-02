Россияне "обнулили" президентские сроки Путина. Подсчитаны все 100% голосов

Как сообщает "РИА Новости", за поправки проголосовали 77,92%, против - 21,27%.

Жители большинства регионов России отдали свои голоса за внесение изменений в Конституцию.

Исключением стал Ненецкий автономный округ - там против изменений проголосовали 54,57% граждан. Кроме того, поправки оценили негативно россияне, голосовавшие в Вене, Берлине и Нью-Йорке.

Общая явка на голосовании по Конституции после закрытия участков достигла 65 процентов.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции стартовало по всей России 25 июня. Процедуру растянули на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии Covid-19. В Москве и Нижнем Новгороде голосовать можно было и в электронном виде. Основной этап прошел в среду, 1 июля, этот день был объявлен выходным.

Главная поправка обнуляет президентские сроки Владимира Путина

Голосование закрепляет в Конституции веру в бога, память предков и принцип семьи как союза мужчины и женщины. Эти изменения, в том числе запрет двойного гражданства для чиновников или "русский язык как язык государствообразующего народа", активно использовали в агитации, хотя принципиально они ничего не меняют. А вот обнуление президентских сроков в агитации поправок умалчивалось.

Путин всего один раз - и то не в обращении к россиянам, которые он делал регулярно за последние месяцы эпидемии, а в интервью "России 1" для документального фильма "Россия. Кремль. Путин" - объяснил причины обнуления сроков.

"Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать", - сказал президент.

На вопрос, пойдет ли он на выборы снова, Путин ответил уклончиво: "Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет".