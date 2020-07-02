Сейм утвердил Национальный план развития на 2021-2027 годы

За утверждение плана проголосовали 77 депутатов, против были двое, воздержались два парламентария, а 11 депутатов не голосовали.

Докладчик по NAP2027 Вячеслав Домбровский ("Согласие"), представляя депутатам документ, отметил, что поддержка в Сейме станет стартовым выстрелом для его реализации. Помимо долгосрочных целей, в план включены также краткосрочные решения по уменьшению последствий из-за кризиса Covid-19.

В пресс-службе Сейма подчеркнули, что NAP2027 нацелен на изменения привычек общества, более высокое качество жизни, знающее общество, эффективное предпринимательство и рост ответственности за состояние окружающей среды в Латвии.

Основой для достижений этих целей является эффективная и развитая система образования, которая обеспечит возможности образования в течение всей жизни, чтобы все жители страны могли развивать и использовать полученные знания.

В постановлении парламента отмечается, что пандемия Covid-19 оказала серьезное влияние на развитие национальной экономики. Вызванный пандемией кризис является серьезным испытанием для латвийского общества. В то же время это возможность изменить прежние привычки и деятельность, планировать развитие страны и бюджет для достижения ясно сформулированных целей, а не фрагментарно по отраслям, больше ресурсов направлять на повышение продуктивности, меньше - на сохранение непродуктивного народного хозяйства.

С учетом опыта пандемии Covid-19 важно осуществлять продуманные инвестиции в сферы, от которых напрямую зависит безопасность общества и здоровье людей, подчеркнул Сейм. Депутаты призывают правительство безотлагательно принять меры для усиления человеческих ресурсов в секторе оплачиваемых государством услуг здравоохранения, повышать доступность и качество медицинских услуг, особенно для социально малозащищенных категорий населения. Сейм призывает целенаправленно добиваться, чтобы в период реализации NAP2027 бюджетное финансирование здравоохранения приблизилось к среднему показателю ЕС или достигло его.

В сфере социальной защиты депутаты парламента призывают обратить особое внимание на необходимость обеспечения минимального дохода всем членам общества. Также необходимо обеспечить поддержку предприятиям, чтобы они быстрее преодолели последствия кризиса и повысили производительность, усилить возможности рынка труда быстро реагировать на кратковременный прирост безработицы.

Депутаты Сейма поручили включить в стратегические цели NAP2027 региональное развитие, указав, что начатая административно-территориальная реформа должна решить такие проблемы, как полицентрическое развитие, устранение эффекта окраин и сохранение культурно-исторического разнообразия на новых административных территориях.

NAP - является основным документом среднесрочного планирования, в котором определены цели развития государства, приоритеты и направления их достижения, результаты, которых необходимо достичь, и ответственные учреждения.